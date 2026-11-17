Эксперт назвал главные причины удорожания доллара: импорт горючего, потребности армии и государства. Разбираемся, что это значит для курса и цен.

Курс доллара в Украине снова меняется, и на этот раз давление на гривну идет не от ажиотажа населения, а от реальных потребностей экономики и государства. Импорт топлива, закупки для армии и энергетического сектора создают дополнительную нагрузку на валютный рынок.

Об этом в подкасте «Це База» рассказал глава правления «Глобус Банка» Сергей Мамедов. По его словам, главные покупатели валюты сегодня - это государство и армия.

Кто больше всего покупает валюту в Украине

По словам Мамедова, среди главных покупателей валюты - государство и армия. Речь идет о закупках топлива, вооружения, энергетического оборудования и других необходимых для страны ресурсов. Все эти потребности предполагают импорт, а значит, требуют валютных расчетов.

Одновременно на валютный рынок влияют и потребности бизнеса. Компании покупают за рубежом товары, материалы, дизельное топливо и другие ресурсы. Чем дороже эти закупки, тем больше валюты нужно бизнесу.

«Топливо дорожает, суммы закупок увеличиваются, Украина вынуждена больше импортировать, а бизнес должен защищать себя от рисков», - объяснил банкир.

Он добавил, что несмотря на рост спроса на валюту, проблемы с экспортом остаются серьезным вызовом для валютного рынка. Дисбаланс между тем, сколько Украина продает за рубеж и сколько покупает, давит на гривну.

Есть ли ажиотажный спрос на валюту

Мамедов не считает, что сейчас в Украине наблюдается ажиотажный спрос на иностранную валюту со стороны населения. Увеличение объемов продажи валюты Национальным банком он связывает прежде всего с потребностями энергетики и войной.

Спрос формируется через всю систему валютных операций. Государственные закупки, потребности бизнеса в расчетах с зарубежными партнерами и другие платежи могут совпадать во времени и создавать дополнительную нагрузку на рынок.

Почему НБУ не удерживает конкретный курс

По словам главы правления «Глобус Банка», Национальный банк имеет достаточно инструментов для влияния на валютный рынок, в частности международные резервы. Однако цель регулятора состоит не в удержании конкретной цифры, а в обеспечении монетарной стабильности.

Банкир объяснил, что НБУ постепенно переходит к большей гибкости валютного курса, допуская его колебания в обе стороны. Такой подход позволяет избегать резких и неконтролируемых изменений, не тратя при этом чрезмерное количество резервов.

Мамедов подчеркнул, что нынешние колебания курса не создают критических проблем для финансовой системы.

Зачем Украине международная помощь

Отдельным фактором стабильности валютного рынка остается международная финансовая помощь. Украина в значительной степени зависит от средств партнеров, которые поступают в валюте и помогают покрывать потребности государства.

Если международная поддержка прекратится, резервы могут быстро сократиться, а ситуация на валютном рынке существенно усложнится. Поэтому, по мнению Мамедова, важно не только покрывать текущие расходы, но и использовать международную помощь для развития экономики, создания предприятий и привлечения инвестиций.

Напомним, ранее финансисты объясняли, стоит ли сейчас покупать валюту населению, а экономист прогнозировал, когда доллар может достичь 50 гривен.

Ранее Politeka сообщала, курс доллара в Украине: финансисты посоветовали, стоит ли сейчас покупать валюту.

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