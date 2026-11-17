Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 18 по 24 ноября обещает стремительное похолодание: если в среду, 18 ноября, днем будет +11°, то уже ко вторнику, 24 ноября, столбики термометров опустятся до 0°. Кроме того, синоптики прогнозируют осадки четыре дня из семи.

Предыдущий недельный прогноз погоды для региона уже предупреждал о дождях и температурных качелях, а новая неделя в Киевской области принесет еще более резкое похолодание. Если в начале периода воздух прогреется до +11°, то уже ко вторнику столбики термометров опустятся до 0°, а температурный перепад за неделю составит 11°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от +11° в начале периода до 0° в конце, а ночные показатели опустятся с +4° до -3°.

В среду, 18 ноября, в Киевской области ожидается +11° днем и +4° ночью. Небо будет облачным с прояснениями, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 19 ноября, температура удержится на отметке +11° днем, а ночью повысится до +6°. Небо малооблачное, однако осадки также возможны.

В пятницу, 20 ноября, воздух прогреется лишь до +7° днем, ночью ожидается +4°. Облачно с прояснениями, и в этот день также не исключены осадки.

В субботу, 21 ноября, столбики термометров покажут +6° днем и +1° ночью. Небо малооблачное, осадков синоптики не прогнозируют.

В воскресенье, 22 ноября, днем похолодает до +4°, а ночью впервые за неделю ожидается минусовая температура -1°. В этот день снова возможны осадки.

В понедельник, 23 ноября, дневная температура опустится до +2°, ночью будет 0°. Небо облачное с прояснениями, без осадков.

Во вторник, 24 ноября, завершающий день недели станет самым холодным: днем ожидается лишь 0°, а ночью -3°. Облачность переменная, осадков не прогнозируется.

Итак, самым теплым в Киевской области будет начало недели — среда и четверг, когда днем воздух прогреется до +11°. Самым холодным синоптики обещают вторник, 24 ноября, когда дневная температура опустится до 0°. Общий перепад за неделю составляет 11°, а осадки прогнозируют в среду, четверг, пятницу и воскресенье.

Из-за резкого похолодания синоптики советуют жителям области позаботиться о теплой одежде, особенно это касается пожилых людей и детей. В дни с возможными осадками стоит иметь при себе зонт и быть осторожными на дороге из-за скользких участков.

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