Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 16 по 22 листопада обіцяє дощі впродовж п'яти днів і денну температуру від +3° до +11°. Найтеплішим стане четвер, а найхолоднішим — неділя.

Попередній тижневий прогноз погоди для Київщини вже попереджав про дощі, і новий тиждень з 16 по 22 листопада також принесе мешканцям області опади у п'ять із семи днів та помітні перепади температури.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура протягом тижня коливатиметься від +3° до +11°, а нічна — від 0° до +6°.

У понеділок, 16 листопада, вдень очікується +6°, вночі — 0°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують.

У вівторок, 17 листопада, повітря прогріється до +7° вдень, а вночі температура триматиметься на позначці +5°. Хмарно, можливі опади.

У середу, 18 листопада, денна температура підніметься до +9°, нічна складе +6°. Небо хмарне, синоптики прогнозують опади.

У четвер, 19 листопада, стовпчики термометрів досягнуть найвищої позначки тижня — +11° вдень, вночі ж похолодає до +5°. Хмарність мінлива, без опадів.

У п'ятницю, 20 листопада, вдень утримається +11°, а вночі температура опуститься до +4°. Хмарно з проясненнями, можливі опади.

У суботу, 21 листопада, денна температура знизиться до +7°, нічна ж, навпаки, підніметься до +6°. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують опади.

У неділю, 22 листопада, тиждень завершиться найхолоднішим днем: вдень лише +3°, вночі +1°. Можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане четвер, 19 листопада, з температурою +11°, а найхолоднішим — неділя, 22 листопада, коли повітря прогріється лише до +3°. Перепад денної температури за тиждень складе 8°. Опади синоптики прогнозують у вівторок, середу, п'ятницю, суботу та неділю.

Через часті опади та прохолодну погоду варто мати при собі парасольку та взуття з хорошим зчепленням, а водіям — бути особливо обережними на дорозі. Зважаючи на перепад температури до 8°, літнім людям та тим, хто має хронічні захворювання, краще вдягатися тепліше, особливо у вихідні дні.

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