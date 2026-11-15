Запорізький окружний адмінсуд скасував відмову ТЦК у відстрочці чоловікові, який доглядає батька з інвалідністю ІІ групи, хоча військкомат відмовив через повнолітню сестру з паспортом РФ

ТЦК не може відмовити у відстрочці без аргументів. Це підтвердив Запорізький окружний адмінсуд, скасувавши відмову військкомату чоловікові, який доглядає батька з безстроковою інвалідністю ІІ групи.

Чоловік оформлював відстрочку, щоб піклуватися про батька. Але комісія ТЦК відмовила: у нього є повнолітня сестра, яка не є військовозобов'язаною, тому обов'язок догляду військкомат поклав на неї. Проте сестра живе в Росії і фізично не може допомагати батькові. Про справу повідомило видання «Економічні новини».

Чому ТЦК відмовив через сестру в Росії

Нюанс, який проігнорував військкомат: сестра давно є громадянкою РФ і живе в Республіці Хакасія. Через закриті кордони вона фізично не може приїхати в Україну й піклуватися про батька чи навіть переказати йому гроші.

До суду надали всі документи: батько письмово підтвердив, що обирає для догляду сина, а донька склала заяву, що не може допомагати через велику відстань.

Догляд вимагає фізичної присутності: позиція суду

Запорізький окружний адмінсуд не підтримав формальний підхід ТЦК і розмежував два поняття: матеріальне утримання та постійний догляд. Перше - це лише фінансова допомога, а друге вимагає безперервної фізичної присутності поруч із хворою людиною.

Судді наголосили: проживання сестри в Росії унеможливлює її реальну допомогу батькові в Україні. Спираючись на практику Верховного Суду, вони пояснили, що фраза закону про «відсутність інших осіб» означає відсутність тих, хто об'єктивно здатний здійснювати догляд, а не просто юридичну відсутність родичів на папері.

Чому відстрочку не видали одразу

Суд визнав відмову незаконною і повністю скасував рішення комісії ТЦК, але не зобов'язав військкомат автоматично видати довідку про відстрочку. Суди не мають права перебирати на себе повноваження держорганів, тож рішення про відстрочку ухвалює саме ТЦК.

Тому суд зобов'язав військкомат повторно розглянути заяву чоловіка. Тепер комісія мусить врахувати висновки суду про те, що сестра з Росії доглядати за батьком не зможе.

Що робити, якщо ТЦК відмовив у відстрочці

Рішення комісії ТЦК можна оскаржити в адмінсуді. Для цього варто підготувати документи, які доведуть, що інші родичі фізично не можуть виконувати догляд:

довідку про інвалідність родича та потребу в постійному догляді;

письмову згоду родича на ваш догляд;

документи про те, що інші повнолітні родичі живуть далеко або за кордоном;

заяви від тих родичів, що вони не можуть допомагати.

Скаргу краще подати якомога швидше - суд може зобов'язати ТЦК повторно розглянути справу з урахуванням ваших доказів.

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