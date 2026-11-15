Архівні довідки про заробіток і стаж можуть збільшити пенсію більш ніж на 50%, якщо ці документи раніше не потрапили до пенсійної справи.

Перерахунок пенсії за архівними довідками може збільшити виплату більш ніж на 50%, і для цього не потрібно чекати жодних нових законів. Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на статтю 29 закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». ПФУ зобов'язаний перерахувати виплату після подання такої заяви.

Багато українських пенсіонерів роками недоотримують гроші, навіть не підозрюючи про приховані резерви у власній пенсійній справі. Частина з них може помітно підвищити щомісячні надходження, інколи одразу більш ніж наполовину.

Кому перерахують пенсію

Перегляд розміру виплат можливий для кількох категорій громадян. Найбільші шанси мають ті, хто після виходу на пенсію продовжував офіційно працювати і сплачувати страхові внески. Додатковий стаж і новий офіційний заробіток - пряма підстава для збільшення пенсії.

Окремо йдеться про громадян зі значним наднормативним стажем: закон передбачає для них додаткові доплати, які суттєво впливають на кінцеву суму. Також після досягнення певного віку держава автоматично призначає щомісячні компенсаційні виплати, що збільшують загальний дохід.

Але головний резерв - це знайдені періоди роботи й довідки про зарплату, які з різних причин не потрапили до справи раніше. Як тільки такі документи з'являються, ПФУ зобов'язаний переглянути розрахунок.

Які документи подати й що робити

Не варто чекати лише загальних індексацій - перевіряти актуальність даних у своїй пенсійній справі краще самостійно. Якщо з'явилися архівні довідки про заробіток за попередні роки, уточнені дані про стаж або підтвердження пільгової роботи, треба звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду із заявою про перерахунок.

Достатньо прийти до найближчого відділення ПФУ з документами, що підтверджують нові дані: архівні довідки про зарплату, уточнені записи про стаж або документи про пільговий період. У багатьох випадках це дає помітну щомісячну доплату.

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