Неточний запис або пропущений період роботи в електронній трудовій книжці може коштувати частини майбутньої пенсії. Перевірити свої дані кожен українець може самостійно за кілька кроків.

Розмір пенсії в Україні залежить від точних записів у трудовій книжці: помилка або пропущений період роботи можуть коштувати частини майбутніх виплат. Про це нагадали в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

Перевірити себе може кожен. Для цього треба зайти на офіційний вебпортал електронних послуг ПФУ та авторизуватися як фізична особа за допомогою КЕП, BankID або «Дія.Підпису».

Далі в лівому бічному меню слід відкрити розділ «Електронна трудова книжка» і переглянути відомості про місця роботи, дати прийняття на роботу, переведення та звільнення.

Що робити, якщо знайшли помилку

Усе залежить від того, в якому саме блоці електронної системи виявлено неточність. Якщо йдеться про розділ «Записи трудової книжки (по СПОВ)», ці дані формуються автоматично на основі звітності, яку подають роботодавці.

Тоді звертатися потрібно безпосередньо до свого роботодавця, щоб він подав до ПФУ уточнюючу звітність. Якщо підприємство вже ліквідоване, слід шукати його офіційного правонаступника. Сам ПФУ змінити такі записи не може, адже їх вносять виключно на підставі звітності страхувальників.

Інша ситуація, якщо помилку знайшли в розділі «Оцифрована ЕТК» під час перенесення даних із паперової книжки в електронну форму. Тоді нові скановані копії подавати не потрібно.

Як виправити помилку в оцифрованій книжці

Достатньо авторизуватися на вебпорталі ПФУ, перейти в розділ «Комунікації з ПФУ» та обрати пункт «Звернення». Далі заповнити електронну форму, детально описавши виявлені неточності, й надіслати її.

Що ще варто зробити

Дані про роботу до 2004 року потрібно відсканувати з паперової трудової книжки та завантажити на вебпортал ПФУ або особисто принести документ до відділення. Якщо не подати документ вчасно, пенсія може виплачуватися в неповному обсязі.

Точність унесених даних напряму визначає розмір майбутньої пенсії. Якщо роботодавець припускався помилок у звітності або не сплачував страхові внески за окремі місяці, ці періоди не зарахують у страховий стаж, а отриманий заробіток не врахують під час розрахунку виплат.

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