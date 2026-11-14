Vodafone запустив акцію «ПОВАГА» для абонентів старше 55 років. Якщо перенести номер через MNP, тариф Flexx Go коштуватиме 200 грн на місяць замість стандартних 350 грн.

Тарифи в Україні переглядають не лише комунальники - мобільні оператори теж оновлюють ціни. Vodafone запустив акцію «ПОВАГА» для людей старше 55 років, і тепер контрактний тариф Flexx Go можна підключити значно дешевше.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Vodafone, знижка доступна лише контрактним абонентам. Головна умова - перенести свій номер у мережу через сервіс MNP, тобто зберегти звичний номер, але змінити оператора.

За звичайного підключення тариф Flexx Go коштує 350 грн на місяць. Для пенсіонерів, які перенесуть номер у Vodafone, діятиме акційна ціна 200 грн на місяць. Це майже вдвічі дешевше за стандартну вартість обслуговування.

«Номер повністю зберігається. Всі ваші знайомі зможуть дзвонити, як раніше. Банки та сервіси працюватимуть без повторного введення паролів чи оновлення контактного номера», - уточнили в компанії.

Що входить у тариф Flexx Go

За 200 грн на місяць абонент отримує широкий пакет послуг:

безлімітний доступ до 45 мобільних застосунків;

25 ГБ інтернету на всі інші потреби та 50 ГБ у роумінгу;

500 хвилин на дзвінки по Україні та в ЄС;

безліміт на дзвінки всередині мережі Vodafone;

50 SMS.

Як підключити тариф

Щоб скористатися акцією, треба подати заявку на перенесення номера. Зробити це можна в будь-якому магазині Vodafone або через сайт оператора.

Далі потрібно дочекатися SMS-підтвердження, прийти в магазин, отримати безкоштовну SIM-картку та підписати контракт. Після цього номер перенесуть у мережу, а пакет послуг активується автоматично.

Обов'язково захопіть документи - паспорт громадянина та ідентифікаційний код. Без них оформити заявку не вдасться.

Для порівняння: тарифи Kyivstar з листопада 2026 року подорожчали в середньому на 100 грн, і тепер найдешевший пакет оператора коштує 370 грн на місяць. Тож акційна ціна Vodafone у 200 грн виглядає привабливо для ощадливих абонентів.

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