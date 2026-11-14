Під час тривалих відключень електроенергії та перебоїв із водопостачанням доводиться економити кожен літр. Розповідаємо, як вимити цілу купу посуду, використавши лише один літр води.

Відключення світла змінюють побут і фінансові звички українців, і звичка мити посуд під проточною водою теж потребує перегляду. Коли запасу води обмаль, посуд можна вимити методом двох мисок, використавши всього один літр.

Суть способу проста: миття й ополіскування організовують окремо, а залишки їжі та жир прибирають ще до контакту з водою. Так рідина не забруднюється миттєво і її вистачає на всю купу використаних тарілок.

Спершу приберіть залишки їжі та жиру

Перед миттям підготуйте весь посуд. Крихти, залишки їжі та соуси зішкребіть до смітника, а жирні плями на тарілках і сковорідках витріть сухими паперовими рушниками чи серветками.

Це найважливіший етап: якщо одразу занурити брудний посуд у воду, жир швидко зіпсує весь розчин. Не відкладайте прибирання надовго - засохлі залишки доводиться довше відтирати, а іноді навіть замочувати, що збільшує витрати води.

Після цього розсортуйте посуд. Окремо складіть чашки та склянки, столові прибори, тарілки, а найзабрудненіші предмети - каструлі й сковорідки - залиште наостанок. Мийте саме в такій послідовності: від найчистіших до найжирніших.

Як розподілити один літр води

Для способу знадобляться дві невеликі миски, губка або щітка та звичайний засіб для миття посуду. У першу миску налийте приблизно 500 мл теплої води і додайте трохи мийного засобу згідно з інструкцією. У другій підготуйте ще 500 мл чистої води для ополіскування.

Змочуйте губку в першій мисці та послідовно очищуйте посуд. Коли предмет вимитий, занурте або обережно промийте його в другій мисці, щоб зняти залишки мийного засобу. Потім викладайте на чисту сушарку чи рушник.

Не додавайте надмір мийного засобу: велика кількість піни не означає кращого очищення, зате її доведеться довше змивати. Для економного миття достатньо невеликої порції.

Чим замінити звичайний засіб

Скоротити витрати води допомагає гірчичний порошок. Його традиційно використовують для очищення кухонного посуду, зокрема від жирних забруднень. Трохи порошку нанесіть на вологу губку, обробіть поверхню, а потім ретельно змийте чистою водою.

Для складних забруднень у пригоді стане харчова сода - вона допомагає очищати поверхні від залишків, які не бере звичайна губка. Але ці засоби не замінюють належне миття й ополіскування: на посуді не повинно залишатися порошку чи інших речовин.

Коли міняти воду

Не продовжуйте миття в розчині, який став каламутним, жирним або містить помітні залишки їжі. У такій воді накопичуються забруднення, і вона вже не дає належного очищення.

Окрему увагу приділіть обробним дошкам, ножам та іншим предметам, що контактували з сирим м'ясом чи рибою. Їх миють окремо, не використовуючи спільну воду для посуду, з якого їдять готові страви.

Після завершення миття залиште посуд висихати на чистій поверхні. Губку промийте, відтисніть і покладіть у місце, де вона зможе висохнути.