За шкільне цькування в Україні діють реальні покарання. Вперше за булінг доведеться заплатити від 850 до 1700 гривень штрафу, а підлітків з 11 років можуть поставити на профілактичний облік поліції.

Зміни в школах щодо булінгу мають конкретні наслідки - за шкільне цькування в Україні передбачена цілком реальна відповідальність. Це штрафи для батьків чи навіть поліцейський облік для самих підлітків. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Механізм покарання давно не обмежується розмовами в кабінеті директора. Закон чітко прописує, що саме загрожує учасникам конфлікту.

Профілактичний облік: кого і як ставлять

Ювенальна поліція контролює школярів віком від 11 до 18 років, керуючись інструкцією МВС №1044. Доведений факт булінгу - законна підстава для внесення дитини до профілактичної бази.

Але система не спрацьовує автоматично після першої скарги інших батьків. Правоохоронці збирають докази, аналізують ситуацію і лише потім ухвалюють офіційне рішення. Далі є три дні, щоб повідомити родину, пояснити причини такого кроку та провести обов'язкову бесіду з підлітком.

На обліку дитина перебуває рівно рік. Якщо нових інцидентів немає, запис анулюють автоматично. Важливо розуміти, що це виключно превентивний захід: він не є кримінальним покаранням і не залишає судимості.

Якими бувають прояви булінгу

Булінг - це не лише стусани чи бійки. Психологічний тиск проявляється через регулярні образи та бойкоти. Економічне цькування - це псування речей або вимагання грошей. Окремо виділяють кібербулінг, який не виходить за межі соцмереж.

Батькам варто насторожитися, коли дитина раптом відмовляється йти до школи. Втрата апетиту, проблеми зі сном, синці невідомого походження або регулярне зникнення речей із рюкзака - прямі сигнали про проблему.

Скільки коштує агресія: штрафи за статтею 173-4 КУпАП

Відповідальність спирається на статтю 173-4 КУпАП. Перший інцидент обійдеться винуватцям у суму від 850 до 1700 гривень. Суд також може призначити від 20 до 40 годин громадських робіт.

За повторне порушення протягом року суми зростають. Те саме стосується групового цькування - тоді доведеться заплатити вже від 1700 до 3400 гривень. Тривалість громадських робіт теж збільшується до 40-60 годин.

Є важливий віковий нюанс. З 16 років підлітки відповідають за вчинки самостійно. За дії молодших дітей штрафи платять батьки або опікуни.

Директори шкіл теж ризикують. За спробу приховати конфлікт керівник закладу отримує штраф від 850 до 1700 гривень або карається виправними роботами.

Що змінилося з серпня 2026 року

Механізм захисту оновили. Тепер керівництво шкіл не має права ігнорувати навіть найменші прояви агресії. Заяви приймають у будь-якій формі: телефоном, особисто, звичайним листом чи email. Допускаються навіть анонімні скарги.

На розгляд звернення директор має рівно одну добу. Коли проблема підтверджується, керівник має три години, щоб звернутися до поліції. Інформацію також терміново передають у Службу у справах дітей.

Далі у процес втручається шкільний психолог. Він працює з усіма учасниками конфлікту: постраждалій дитині допомагають відновити відчуття безпеки, а агресора вчать контролювати емоції.

Що робити батькам

Головна практична порада - завжди збирати докази. Робіть скриншоти образливих переписок, фотографуйте зіпсовані речі, беріть медичні довідки про побої. Саме ці матеріали стануть вирішальним аргументом для правоохоронців.

Якщо ви помітили ознаки цькування, звертайтеся до керівництва школи - або одразу в поліцію. З серпня 2026 року заяву приймуть у будь-якому вигляді, зокрема анонімно.

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