За порушення мовного закону в Україні передбачено штраф від 3400 гривень за перше порушення, а за повторне протягом року - від 8500 до 11 900 гривень. Деталі та способи повідомити про порушення - у матеріалі.

Штрафи в Україні стають відчутнішими і тепер стосуються не лише водіїв. За порушення мовного законодавства теж накладають фінансові санкції, зокрема за відсутність української версії сайтів та сторінок у соцмережах.

Згідно зі статтею 30 закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов'язані обслуговувати споживачів та надавати інформацію про товари й послуги лише українською. Про це пишуть «Факти ICTV».

Окремо стаття 27 закону вимагає, щоб сайти та сторінки в соцмережах органів влади, місцевого самоврядування, підприємств державної і комунальної форми власності велися державною мовою.

Які штрафи за порушення мовного закону

За порушення закону про державну мову в інтернеті передбачено штраф від 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 3400 гривень. Це сума за перше порушення.

За повторне порушення протягом року штраф зростає: від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 8500 до 11 900 гривень. Якщо порушення усунули, можуть обмежитися попередженням.

Упродовж 2025 року уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська наклала штрафів на загальну суму 368 900 гривень. Ухвалили 706 постанов: 95 осіб оштрафували, 404 отримали попередження, а 207 справ закрили, зокрема через сплив строків притягнення до відповідальності.

Розміри штрафів минулого року розподілилися так: 15 постанов по 1700 гривень, 64 - по 3400 гривень, 4 - по 5100 гривень, 11 - по 8500 гривень, ще одна - 11 900 гривень.

Чи підвищать штрафи за порушення мовного закону

Олена Івановська заявила, що наразі посилювати санкції немає потреби. За її словами, у час війни говорити про посилення каральних механізмів недоречно, адже мовна політика має об'єднувати людей, а не будуватися на страху перед покаранням.

Водночас вона вважає, що розмір штрафів для фізичних і юридичних осіб має відрізнятися. Вирішити це питання, на її думку, допоможе ухвалення нового Адміністративного кодексу.

Як повідомити про порушення мовного закону

Поскаржитися на порушення закону про мову можна кількома способами:

через електронну форму на сайті уповноваженої із захисту державної мови;

надіславши листа на електронну скриньку lyst@mova-ombudsman.gov.ua;

Укрпоштою за адресою: 01001, Київ, провулок Музейний, 12.

За кожним зверненням про порушення в інтернеті проводиться перевірка. Якщо факти підтверджуються, до порушника застосовують покарання, передбачене Кодексом України про адміністративні правопорушення.

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