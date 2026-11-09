За незаконне паркування на місцях, відведених для людей з інвалідністю, водієві загрожує штраф від 1020 до 1700 гривень, а в окремих випадках автомобіль можуть евакуювати на штрафмайданчик.

Штрафи в Україні стають дедалі відчутнішими для гаманця. За незаконне паркування на місцях, відведених для людей з інвалідністю, водієві загрожує від 1020 до 1700 гривень, а в окремих випадках автомобіль можуть евакуювати на штрафмайданчик. Як повідомляє Concord Fintech, такі паркомісця дозволено використовувати лише водіям з інвалідністю та тим, хто перевозить пасажирів з інвалідністю.

Хто має право паркуватися на таких місцях

Право зупинятися та залишати автомобіль на спеціально відведених паркомісцях мають водії з інвалідністю і водії, які перевозять людей з інвалідністю. На автомобілі при цьому має бути встановлений розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю», а сам водій повинен мати документи, які підтверджують інвалідність його або пасажира.

Розпізнавальний знак - це видима позначка на автомобілі, яка вказує на право користування спеціальним місцем. Іншим водіям заборонено займати такі паркомісця, перешкоджати доступу до них або використовувати знак без законних підстав.

Розмір штрафу та винятки

За зупинку або стоянку на місцях, позначених дорожніми знаками чи розміткою і призначених для водіїв з інвалідністю, передбачено штраф у розмірі 60-100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У грошовому еквіваленті це від 1020 до 1700 гривень.

Виняток становлять лише випадки вимушеної стоянки. Окремо законодавство передбачає відповідальність за створення перешкод водіям з інвалідністю та за неправомірне використання розпізнавального знака.

Коли автомобіль можуть евакуювати

Автомобіль можуть тимчасово затримати та доставити на спеціальний майданчик або стоянку у випадках, передбачених законодавством. Евакуація можлива, зокрема, якщо авто незаконно залишили на місці для людей з інвалідністю і це створює перешкоди для тих, хто має право користуватися паркомісцем.

Порушник, окрім штрафу, може додатково сплатити витрати на транспортування та зберігання автомобіля на спеціальному майданчику. Тобто підсумкова сума виявиться більшою за сам штраф.

Як не отримати штраф за паркування

Щоб уникнути штрафу, водієві без інвалідності достатньо не займати місця, позначені знаком чи розміткою для водіїв з інвалідністю. Якщо ви перевозите людину з інвалідністю, переконайтеся, що на автомобілі є розпізнавальний знак, а документи, які підтверджують інвалідність пасажира, - під рукою.

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