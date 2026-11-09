Графіки відключення світла в Запоріжжі на 10 листопада вже опубліковані: у вівторок знеструмлення торкнуться десятків вулиць у кількох районах міста з 08:00 до 17:00.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 10 листопада уже опубліковані - у вівторок без електроенергії залишаться жителі десятків вулиць у кількох районах міста. Знеструмлення триватимуть з 08:00 до 17:00.

Про це повідомляє офіційний сайт «Запоріжжяобленерго». Енергетики проводять планові та термінові ремонти обладнання, тому частина будинків тимчасово залишиться без світла. Завершити роботи планують до 17:00.

Які вулиці вимкнуть 10 листопада

Перший блок відключень стартує о 08:00. Під плановий ремонт електрообладнання потраплять окремі будинки на вулицях Дорошенка (1, 10, 14, 3, 4, 5, 6, 6а, 8), Калнишевського та Рубана, а також на Хортицькому шосе.

Найбільший блок знеструмлень розпочнеться о 09:00 і триватиме до 17:00. Зі світлом попрощаються будинки на бульварі Шевченка (23, 25), вулицях Алюмінієва, Ангарна, Барикадна, Бірюзова, Весела, Волі, Залізнична, Індустріальна, Космічна, Крейсерна, Лазаретна, Лейтенантська, Механічна, Нагірна, Незалежної України, Незалежності, Рекордна, Садова, Саксаганського, Стартова, Тополіна, Університетська та Ярославни.

Крім того, світло вимкнуть частково на вулицях Балка Попівка, Броньова, Військбуд, Володимира Кубійовича, Володимира Ященка, Гризодубової, Дирижабельна, Енергодарська, Затишна, Леоніда Жаботинського, Олександра Вишнівського, Олексія Заїки, Перша Ливарна, Святоволодимирівська, Трембітна, Юрія Баранніка, а також у провулку Абхазькому, провулку Будапештському, проїзді Дружному та на Південному шосе.

Терміновий ремонт - з 09:00

Окремо з 09:00 до 17:00 триватиме терміновий ремонт. Він зачепить будинки на вулицях Алюмінієва, Незалежної України (29А, 31, 38Б, 38В, 40), Рекордна та проїзд Дружний (11, 12, 13А, 9А).

Повний перелік адрес є на офіційному сайті «Запоріжжяобленерго». Енергетики радять завчасно зарядити телефони та павербанки, оскільки після завершення робіт можливі короткі повторні вимкнення під час запуску обладнання.

Раніше Politeka повідомляла, графіки відключення світла в Запоріжжі на 4 листопада опублікували енергетики.

Також Politeka повідомляла, світла не буде 8 годин поспіль: опубліковано графіки відключення світла в Запоріжжі на 3 листопада.