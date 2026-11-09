Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 10 по 16 листопада обіцяє мінливу погоду: синоптики прогнозують підйом температури до +13° у п'ятницю, після чого стовпчики термометрів опустяться до +3°, а дощі очікуються чотири дні поспіль.

Минулий тижневий прогноз для Київської області попереджав про температурні гойдалки, і новий розрахунок синоптиків на період з 10 по 16 листопада цю тенденцію лише підтверджує. Найтеплішим днем тижня стане п'ятниця, 13 листопада, коли повітря прогріється до +13°, а дощі очікуються одразу чотири дні поспіль.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень температура в області коливатиметься від +3° до +13°, а вночі - від -3° до +6°.

У вівторок, 10 листопада, у Київській області очікується мінлива хмарність і без опадів: вдень повітря прогріється до +7°, а вночі охолоне до +3°.

У середу, 11 листопада, небо затягнуть хмари, і синоптики прогнозують можливі опади: вдень термометри покажуть +5°, вночі - +4°.

У четвер, 12 листопада, хмарність очікується з проясненнями, опади також можливі: вдень стовпчики термометрів підніматимуться до +6°, вночі - до +3°.

У п'ятницю, 13 листопада, область накриє найтепліший день тижня: вдень температура сягне +13° на тлі хмарної з проясненнями погоди та можливих опадів, уночі повітря охолоне до +6°.

У суботу, 14 листопада, хмарно з проясненнями та можливими опадами, вдень повітря прогріється до +6°, уночі - до +5°.

У неділю, 15 листопада, настане найпрохолодніший день тижня: без опадів, хмарно з проясненнями, вдень лише +3°, уночі також близько +3°.

У понеділок, 16 листопада, небо проясниться - очікується малохмарна погода без опадів, вдень повітря прогріється до +4°, а вночі суттєво похолодає - до -3°.

Отже, найтеплішим днем тижня стане п'ятниця, 13 листопада, з температурою до +13°, а найпрохолоднішим - неділя, 15 листопада, коли максимум не перевищить +3°. Загальний перепад температур за тиждень сягне 10°, а опади синоптики прогнозують із середи по суботу - із 11 по 14 листопада.

Через дощі, які очікуються кілька днів поспіль, варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу. А через відчутне похолодання наприкінці тижня, коли нічна температура опуститься до -3°, краще вдягатися тепліше - особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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