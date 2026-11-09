Хаотичні закупівлі та плутанина з термінами придатності змушують родини щомісяця викидати частину куплених продуктів, а разом із ними - і власні гроші. Пояснюємо, як розрахувати продукти наперед, щоб нічого не летіло у смітник.

Економія в сімейному бюджеті починається з дрібниць, і найшвидший спосіб зберегти кілька сотень гривень щомісяця - перестати викидати зіпсовані продукти. Щороку у смітник потрапляють тонни харчів, яких можна було б уникнути за правильної організації покупок.

Про те, як розрахувати продукти, щоб нічого не доводилося викидати, розповідає KURAZH. Головне правило - купувати рівно стільки, скільки родина реально з'їсть, а не стільки, скільки пропонують акції в супермаркеті.

Аналіз споживання: з чого почати

Перший крок - зрозуміти, що саме і в яких кількостях з'їдає ваша сім'я. Для цього варто вести щоденник покупок: записуйте, які продукти купуєте, скільки і чи все встигаєте використати до кінця терміну придатності. Уже за два-три тижні ви побачите, які товари лишаються недоторканими, а яких постійно бракує.

Перед походом у магазин обов'язково перевіряйте наявні запаси в холодильнику та коморі. Це врятує від купівлі дублів, коли нова пачка макаронів або банка сметани купується «про всяк випадок», хоча вдома вже є така сама.

Планування меню на тиждень

Далі - складання меню. Почніть із ревізії запасів: запишіть усе, що скоро зіпсується, і подумайте, у яких стравах це можна використати вже найближчими днями. Вчорашню курку легко перетворити на салат або суп, а залишки овочів - на бульйон.

Враховуйте розміри порцій. Для великої родини готуйте більші обсяги, які можна доїсти наступного дня, для однієї-двох людей - менші порції, щоб не створювати надлишковий запас їжі, що встигне зіпсуватися.

Терміни придатності: як не викинути ще свіже

У холодильнику діє правило FIFO - «першим прийшов - першим пішов»: нові покупки ставте позаду старих, щоб першими використовувати ті, що куплені раніше. Підписуйте дату купівлі на упаковках молока чи йогуртів, так легше зорієнтуватися, що треба з'їсти першим.

Окремо зверніть увагу на позначки «краще вжити до» та «вжити до». Перше означає, що продукт зберігає якість іще певний час після вказаної дати, друге - кінцевий термін. Через плутанину в цих написах люди часто викидають цілком безпечні продукти.

Що робити із залишками, щоб не викидати

Заморожування та консервація продовжують життя продуктам на 6-12 місяців. Овочі на кшталт броколі та цвітної капусти перед заморожуванням варто бланшувати - коротко обварити в киплячій воді й охолодити, щоб зберегти колір і вітаміни. Пакуйте в герметичні контейнери, видаляючи повітря, і підписуйте дату заморожування.

Із залишків їжі можна швидко зібрати повноцінні страви: овочі - в овочевий суп, варену крупу чи макарони - у запіканку з яйцем і сиром, невикористане м'ясо й овочі - у салат або начинку для піци. Такий підхід зменшує відходи та урізноманітнює меню без додаткових витрат.

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