Хаотичные закупки и путаница со сроками годности заставляют семьи ежемесячно выбрасывать часть купленных продуктов, а вместе с ними - и собственные деньги. Объясняем, как рассчитать продукты заранее, чтобы ничего не улетало в мусорное ведро.

Экономия в семейном бюджете начинается с мелочей, и самый быстрый способ сохранить несколько сотен гривен ежемесячно - перестать выбрасывать испорченные продукты. Каждый год на свалку попадают тонны еды, которых можно было бы избежать при правильной организации покупок.

О том, как рассчитать продукты, чтобы ничего не пришлось выбрасывать, рассказывает KURAZH. Главное правило - покупать ровно столько, сколько семья реально съест, а не столько, сколько предлагают акции в супермаркете.

Анализ потребления: с чего начать

Первый шаг - понять, что именно и в каких количествах съедает ваша семья. Для этого стоит вести дневник покупок: записывайте, какие продукты покупаете, сколько и все ли успеваете использовать до конца срока годности. Уже через две-три недели вы увидите, какие товары остаются нетронутыми, а каких постоянно не хватает.

Перед походом в магазин обязательно проверяйте имеющиеся запасы в холодильнике и кладовой. Это спасет от покупки дублей, когда новая пачка макарон или банка сметаны покупается «на всякий случай», хотя дома уже есть такая же.

Планирование меню на неделю

Далее - составление меню. Начните с ревизии запасов: запишите все, что скоро испортится, и подумайте, в каких блюдах это можно использовать уже в ближайшие дни. Вчерашнюю курицу легко превратить в салат или суп, а остатки овощей - в бульон.

Учитывайте размеры порций. Для большой семьи готовьте большие объемы, которые можно доесть на следующий день, для одного-двух человек - меньшие порции, чтобы не создавать избыточный запас еды, который успеет испортиться.

Сроки годности: как не выбросить еще свежее

В холодильнике действует правило FIFO - «первым пришел - первым ушел»: новые покупки ставьте позади старых, чтобы первыми использовать те, что куплены раньше. Подписывайте дату покупки на упаковках молока или йогуртов, так легче сориентироваться, что нужно съесть первым.

Отдельно обратите внимание на пометки «лучше употребить до» и «употребить до». Первая означает, что продукт сохраняет качество еще некоторое время после указанной даты, вторая - конечный срок. Из-за путаницы в этих надписях люди часто выбрасывают вполне безопасные продукты.

Что делать с остатками, чтобы не выбрасывать

Заморозка и консервация продлевают жизнь продуктам на 6-12 месяцев. Овощи вроде брокколи и цветной капусты перед заморозкой стоит бланшировать - коротко обварить в кипящей воде и охладить, чтобы сохранить цвет и витамины. Упаковывайте в герметичные контейнеры, удаляя воздух, и подписывайте дату заморозки.

Из остатков еды можно быстро собрать полноценные блюда: овощи - в овощной суп, вареную крупу или макароны - в запеканку с яйцом и сыром, неиспользованное мясо и овощи - в салат или начинку для пиццы. Такой подход уменьшает отходы и разнообразит меню без дополнительных расходов.

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