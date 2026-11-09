С наступлением холодов украинцам снова стоит позаботиться об автономности жилья: рассказываем, какие устройства и лайфхаки помогут пережить отключение света, тепла и воды без лишних трат.

С наступлением холодов украинская энергосистема снова работает под нагрузкой, поэтому отключения света могут вернуться в любой момент. Экономия электроэнергии в быту - это лишь часть подготовки: гораздо важнее заранее собрать набор устройств, которые поддержат жизнь без света, тепла и воды. Базовый минимум стоит не так дорого, как кажется, если выбирать технику под реальные потребности, а не «на вырост».

Зарядная станция или генератор: что стоит купить первым

Зарядная станция - это по сути большой аккумулятор с розетками, который заряжается от сети, пока свет есть, а отдает энергию тогда, когда его нет. Ее емкость измеряют в ватт-часах: модели на 500-700 ватт-часов хватит, чтобы подпитать смартфон, ноутбук, роутер и небольшой светильник в течение нескольких часов. Для холодильника понадобится устройство мощнее, от 1000 ватт-часов, но такой вариант уже заметно дороже.

Генератор стоит рассматривать только тем, кто живет в частном доме и готов регулярно покупать топливо. Инверторную модель выбирают за стабильное напряжение - именно такая безопасна для чувствительной электроники, тогда как обычный бензиновый агрегат может повредить роутер или холодильник. Не забывайте: генератор работает только на улице, внутри помещения он опасен из-за угарного газа.

Свет без розетки и зарядка телефона

Самое дешевое решение - аккумуляторные LED-лампы и фонарики. Они светят ярко, потребляют минимум энергии и заряжаются от обычного павербанка. Для смартфона достаточно павербанка емкостью 20 000 мА-ч - его хватит на 4-5 полных зарядок, а это как минимум три дня связи в экономном режиме. Отдельные модели поддерживают быструю зарядку, поэтому телефон можно будет «напоить» за короткий промежуток, когда свет ненадолго включили.

Не лишним будет и механический лайфхак: держите телефон в режиме энергосбережения, снизьте яркость экрана и отключите автозагрузку - так заряда хватит значительно дольше. Заряжайте все устройства сразу, как только появилось напряжение, пока оно не пропало снова.

Тепло и вода: простые решения на несколько часов

Горячая еда без плиты - это туристическая горелка с газовым баллоном или портативная газовая плитка. Они стоят немного, но позволяют приготовить суп или вскипятить воду для чая. Термос на 1,5-2 литра сохранит кипяток горячим в течение 12-18 часов, поэтому утренний чай можно заварить и без электрочайника.

По запасу воды действует простое правило: 3-5 литров технической воды на человека в сутки для гигиены и еще 1,5-2 литра питьевой. Храните ее в закрытых пластиковых бутылках в темном месте. Для обогрева маленькой комнаты подойдут одеяло и термобелье - они дешевле и безопаснее любых самодельных обогревателей.

Как сэкономить при покупке оборудования

Не покупайте все сразу. Сначала определите, какие потребности критичны: связь, свет или холодильник, - и отталкивайтесь от этого. Сравнивайте цену не в гривнах, а в ватт-часах на гривну: иногда станция меньшей емкости, но от проверенного бренда обойдется выгоднее в долгосрочной перспективе. Проверяйте, есть ли в комплекте адаптеры и кабели, ведь отдельно они могут добавить к чеку немалую сумму.

Отдельно позаботьтесь о мелочах, которые стоят копейки, но спасают: запасные батарейки, свечи, спички, удлинитель и зарядные кабели. Именно они чаще всего оказываются самым слабым местом в самый неподходящий момент.

Ранее Politeka сообщала, где опубликовали графики отключения света в Кропивницком на 4 ноября.

Также Politeka сообщала, какой тариф на свет с электроотоплением действует до 2000 кВт.

Как сообщала Politeka, долг за свет могут начислить ошибочно.