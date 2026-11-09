Пенсионеры, у которых была задолженность за газ, могут остаться без субсидии на отопление. Чтобы восстановить право на помощь, нужно не только погасить долг, но и получить от Нафтогаза справку об отсутствии задолженности.

Субсидия на оплату коммуналки в Украине доступна не всем, и один из поводов потерять на нее право - задолженность за газ. Для пенсионеров, которые рассчитывают на помощь в отопительный сезон, документальное подтверждение отсутствия долга перед «Нафтогазом Украины» стало обязательным условием.

В компании «Нафтогаз Украины» пояснили: если у заявителя ранее были просроченные платежи за газ, одного погашения долга недостаточно. Субсидию на отопление назначат только после уплаты задолженности и при наличии справки, которая это подтверждает. Без такого документа Пенсионный фонд может законно отказать в помощи даже посреди холодного сезона.

Альтернатива для тех, кто не может погасить долг сразу, - оформить договор о реструктуризации задолженности. В таком случае право на субсидию сохраняется.

В целом для оформления жилищной субсидии пенсионеру нужен базовый пакет документов: заявление о назначении субсидии, декларация о доходах и расходах, паспорт или ID-карта, идентификационный код, а также номер банковского счета в формате IBAN, куда будут зачислять средства.

Если пенсионер живет в арендованном жилье, дополнительно понадобится договор аренды. А если по адресу зарегистрированы люди, которые фактически там не проживают, - документы, которые это подтверждают: справка с места учебы или работы в другом городе, справка ЖЭКа или ОСМД либо акт обследования.

Размер субсидии зависит от дохода домохозяйства. В расчет для пенсионеров с начала отопительного сезона берут начисленную пенсию за август - для неработающих, или зарплату, если пенсионер работает. Учитывают также другие доходы: аренду имущества или земли, дивиденды и отдельные социальные выплаты.

Как оформить справку от Нафтогаза

Справку об отсутствии задолженности можно получить несколькими способами. Самый быстрый - через личный кабинет на сайте «Нафтогаз Украины»:

войти в личный кабинет по логину и паролю;

перейти в раздел «Онлайн-услуги»;

найти в перечне документов «Справку о состоянии счета»;

нажать кнопку «Сформировать»;

скачать готовую справку или отправить ее на электронную почту.

Заказать документ также можно через терминалы самообслуживания Ощадбанка, ПриватБанка, EasyPay или City24, а также лично в Центре обслуживания клиентов или отделении Нафтогаза.

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