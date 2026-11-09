В 2026 году военнослужащие могут ежемесячно получать компенсацию за аренду жилья, а участники боевых действий - 75% скидки на коммуналку. Рассказываем, кому положены выплаты, сколько можно получить и можно ли пользоваться обеими льготами одновременно.

Льготы военным на коммуналку имеют собственные правила оформления, а компенсация за аренду жилья выплачивается ежемесячно в зависимости от места службы. Об этом идет речь в новом выпуске программы «Военный капитал» на Армия FM.

Размер компенсации за поднаем жилья в 2026 году зависит от того, где военнослужащий проходит службу. В Киеве предусмотрено 4560 грн ежемесячно, в областных центрах - 3420 грн, а в других населенных пунктах - 2280 грн. Тем, у кого трое и больше членов семьи, выплату увеличивают в полтора раза, поэтому в столице она может достигать 6840 грн в месяц. Это установленная государством сумма компенсации, а не гарантия полного возмещения расходов на аренду квартиры.

Получить эти деньги могут не все военные. Компенсация предусмотрена для офицеров, в частности призванных на военную службу, контрактников рядового, сержантского и старшинского состава, а также курсантов военных учебных заведений, которые имеют семьи. В то же время мобилизованным рядового и сержантского состава, которые не проходят службу по контракту, такая выплата не предусмотрена. Еще одно условие - отсутствие собственного жилья по месту службы.

75% скидки на коммуналку: что покрывает льгота УБД

В отличие от компенсации за аренду, эта льгота зависит не от формы прохождения службы, а от наличия статуса участника боевых действий. Владельцы удостоверения УБД имеют право на 75-процентную скидку на оплату жилья и коммунальных услуг - газа, электроэнергии, воды, отопления, водоотведения и других предусмотренных законодательством услуг. Есть нюанс: скидка распространяется только на социальные нормы потребления, а за все, что сверх них, придется платить по полному тарифу.

Льготой могут пользоваться и члены семьи УБД, проживающие вместе с ним, - муж или жена, несовершеннолетние дети и другие определенные законом родственники. Доход семьи на право получать эту льготу не влияет. Однако одного удостоверения недостаточно: чтобы получать средства, нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Как оформить компенсацию и льготу

Компенсацию за аренду жилья военнослужащему оформляют через рапорт командиру части вместе с документами о составе семьи и жилищных условиях. Заявление на коммунальную льготу УБД подают через сервисный центр ПФУ, ЦНАП или онлайн - через портал электронных услуг Пенсионного фонда или «Дию».

Компенсация за поднаем жилья и льгота УБД на жилищно-коммунальные услуги - два отдельных вида государственной поддержки, поэтому получение компенсации за аренду само по себе не лишает права на коммунальную льготу. Главное - соответствовать условиям обеих программ и оформить каждую отдельно.

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