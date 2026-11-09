Водителям, получившим штраф за неправильную парковку, дали возможность законно заплатить только 50% от суммы. Но скидка действует только в течение 10 дней с момента вынесения постановления.

Административные штрафы в Украине можно оплатить со значительной скидкой - водителям дали возможность законно заплатить только половину штрафа за неправильную парковку. Главное - успеть сделать это в течение 10 дней с момента вынесения постановления.

О такой возможности напомнили профильные издания, ссылаясь на нормы Кодекса Украины об административных правонарушениях. Скидка 50% действует для штрафов за нарушение правил остановки, стоянки и парковки, которые фиксируют инспекторы по парковке или патрульная полиция.

Базовый штраф за неправильную остановку или стоянку составляет 340 грн, а за парковку, которая создает препятствие для движения или угрозу безопасности других участников, - 680 грн. Со скидкой 50% суммы уменьшаются вдвое: до 170 грн и 340 грн соответственно.

Отсчет 10 дней начинается со дня вынесения постановления о наложении административного взыскания. Если водитель не успевает оплатить в этот срок, придется отдать полную сумму - скидка автоматически сгорает.

Как оплатить штраф со скидкой 50%

Оплатить половину штрафа можно через удобные онлайн-сервисы:

в приложении «Дія» - в разделе услуг для водителей;

через мобильные приложения банков, в частности Приват24 или Monobank;

в терминалах самообслуживания и кассах банков.

Для оплаты достаточно номера постановления или серии и номера штрафа, указанных в документе. Деньги должны поступить на счет в течение 10 дней, поэтому лучше не откладывать платеж на последний день.

Если водитель не согласен со штрафом, он имеет право обжаловать постановление в течение 10 дней с момента его получения. В таком случае оплата на время рассмотрения жалобы приостанавливается, но и скидка за быструю оплату в этот период не применяется.

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