Административные штрафы в Украине можно оплатить со значительной скидкой - водителям дали возможность законно заплатить только половину штрафа за неправильную парковку. Главное - успеть сделать это в течение 10 дней с момента вынесения постановления.
О такой возможности напомнили профильные издания, ссылаясь на нормы Кодекса Украины об административных правонарушениях. Скидка 50% действует для штрафов за нарушение правил остановки, стоянки и парковки, которые фиксируют инспекторы по парковке или патрульная полиция.
Базовый штраф за неправильную остановку или стоянку составляет 340 грн, а за парковку, которая создает препятствие для движения или угрозу безопасности других участников, - 680 грн. Со скидкой 50% суммы уменьшаются вдвое: до 170 грн и 340 грн соответственно.
Отсчет 10 дней начинается со дня вынесения постановления о наложении административного взыскания. Если водитель не успевает оплатить в этот срок, придется отдать полную сумму - скидка автоматически сгорает.
Как оплатить штраф со скидкой 50%
Оплатить половину штрафа можно через удобные онлайн-сервисы:
- в приложении «Дія» - в разделе услуг для водителей;
- через мобильные приложения банков, в частности Приват24 или Monobank;
- в терминалах самообслуживания и кассах банков.
Для оплаты достаточно номера постановления или серии и номера штрафа, указанных в документе. Деньги должны поступить на счет в течение 10 дней, поэтому лучше не откладывать платеж на последний день.
Если водитель не согласен со штрафом, он имеет право обжаловать постановление в течение 10 дней с момента его получения. В таком случае оплата на время рассмотрения жалобы приостанавливается, но и скидка за быструю оплату в этот период не применяется.
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