Жители общежитий, годами проживающие в отдельных комнатах, имеют право бесплатно оформить их в собственность. Но закон предусматривает ряд ограничений, из-за которых части людей в приватизации отказывают.

Право на жилье через суд в Украине приходится отстаивать и сиротам, и переселенцам, и жителям общежитий. Последние нередко десятилетиями живут в отдельных комнатах, платят коммунальные услуги и зарегистрированы по адресу, однако оформить такое помещение в собственность получается не у всех. Рассказываем, что говорит закон о приватизации комнаты в общежитии, кому могут отказать и что по этому поводу решают суды.

Что говорит закон

Главный документ, гарантирующий жителям общежитий право на приватизацию, - Закон Украины «Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий» № 500-VI. Он вступил в силу еще в 2009 году и действует до сих пор. Суть проста: человек, который законно проживает в общежитии и зарегистрирован в нем, имеет право бесплатно приватизировать занимаемую комнату.

Но есть важное условие: общежитие должно находиться в собственности территориальной общины. Если здание принадлежит государственному предприятию, учреждению или учебному заведению, его сначала должны передать в коммунальную собственность. Без такого шага приватизация невозможна.

Кто имеет право, а кому откажут

Оформить комнату в собственность может тот, кто имеет постоянную регистрацию в общежитии и фактически там проживает. Это ключевое требование: временная регистрация или проживание без прописки права на приватизацию не дает.

В то же время закон определяет категории, которым в приватизации отказывают. Не подлежат приватизации комнаты в общежитиях, находящихся в аварийном состоянии, предназначенных для проживания военнослужащих, расположенных на территории воинских частей или режимных объектов. Не приватизируют и служебное жилье, предоставленное на время работы или учебы, а также комнаты в общежитиях, используемых для временного проживания студентов или сезонных работников.

Еще одно ограничение - одноразовость. Воспользоваться правом бесплатной приватизации жилья можно лишь один раз. Если человек уже использовал жилищный чек или ранее приватизировал другое жилье, повторно бесплатно оформить комнату не получится.

Что решают суды

Значительная часть споров возникает из-за того, что собственники общежитий - заводы, университеты, госпредприятия - не спешат передавать здания общинам. Суды в таких делах часто становятся на сторону жителей: обязывают собственника передать общежитие в коммунальную собственность, а местный совет - провести приватизацию. Также суды признают право на комнату за людьми, которые годами там прожили и зарегистрированы, даже если договор о предоставлении жилья не сохранился.

Как оформить приватизацию

Процедура начинается с обращения к собственнику общежития или органу местного самоуправления. Если здание еще в государственной или ведомственной собственности, сначала нужно добиться его передачи общине. Далее в местный совет или его жилищное управление подают заявление вместе с документами: паспортом, идентификационным кодом, справкой о регистрации места проживания и документом, подтверждающим право на занятие комнаты (ордер, договор, решение о предоставлении жилья). После проверки выдают свидетельство о праве собственности на жилье.

Если собственник или местный совет безосновательно отказывает, можно обращаться в суд - практика показывает, что жители общежитий такие споры выигрывают, когда подтверждают законное проживание и постоянную регистрацию.

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