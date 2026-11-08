Банковские переводы и деньги на счетах защищает шифрование RSA, которое до недавнего времени считали практически неуязвимым. Однако новый препринт французских исследователей доказывает: квантовые компьютеры способны взломать эту защиту за считанные дни, а не десятилетия, как считали раньше.

Стандарт RSA-2048 основан на умножении огромных простых чисел, поэтому обычные компьютеры не могут взломать его даже за годы непрерывных вычислений. Именно этот стандарт стоит за большинством ежедневных операций - от входа в соцсети до переводов между счетами в банках.

Исследователи из парижской компании квантовых вычислений Alice & Bob рассчитали ресурсы, необходимые для алгоритма Шора, который раскладывает числа на множители и тем самым ломает ключ RSA. Они использовали так называемые «кошачьи кубиты» - элементы, которые благодаря собственной стабильности существенно уменьшают количество ресурсов для вычислений.

За сколько времени взламывают счет

По расчетам ученых, системе из 22 593 «кошачьих» кубитов на разложение ключа RSA-2048 понадобится всего 3,14 дня. А если объединить десять таких машин, процесс сократится до 1,25 часа.

Аналогичным образом можно обойти и защиту биткоина, хотя для такой атаки придется уложиться в жесткие временные рамки транзакции. Главное препятствие сейчас в том, что ни одна лаборатория не имеет оборудования такого масштаба - крупнейшие экспериментальные массивы содержат значительно меньше кубитов.

Несмотря на это, специалисты предупреждают: уже в следующем десятилетии стандарт RSA-2048 может окончательно устареть из-за развития технологий исправления ошибок и аппаратного обеспечения.

Что делать клиентам банков уже сейчас

Хотя реальной машины, способной взломать ваш счет, сегодня не существует, к будущим изменениям стоит готовиться заранее. Эксперты по кибербезопасности советуют несколько простых шагов, которые снижают риски уже сегодня.

Включите двухфакторную аутентификацию в банковском приложении и почте - даже если пароль взломают, без второго подтверждения деньги не исчезнут.

Установите сложные и уникальные пароли для каждого сервиса, а не один на все счета.

Регулярно проверяйте историю операций в банке и подключайте SMS- или push-уведомления о каждом переводе.

Не переходите по подозрительным ссылкам и никому не сообщайте данные карты, даже если звонят «из банка».

Отдельно стоит следить за тем, чтобы ваш банк начал переход на постквантовые алгоритмы шифрования, ведь именно они должны заменить устаревший RSA в ближайшие годы.

Как сообщает техно-издание NV со ссылкой на препринт Alice & Bob, крупнейшие массивы кубитов в лабораториях пока не дотягивают даже до части необходимых 22 593 элементов, так что время на подготовку еще есть, но оно ограничено.

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