Эту неделю Раки проведут в непривычном темпе — больше свободы действий, меньше контроля извне, и именно поэтому стоит быть внимательными к тому, как вы подаёте себя окружающим.

Эту неделю Раки проведут в непривычном для себя темпе — больше экспериментов, меньше формальностей и никаких указаний сверху. Прогноз на этот период обнародовало издание Horoscope.com, и главный совет астрологов — не бояться быть собой, даже если это выглядит слишком откровенно для окружающих.

Работа и финансы

На работе Ракам придётся действовать без чёткого руководства — решения часто придётся принимать самостоятельно. Это не повод паниковать: свободного времени на раздумья тоже не будет, ведь дел накопится немало. Стоит экспериментировать с тем, как вы подаёте себя коллегам и партнёрам — новые форматы общения или презентации идей могут сработать лучше привычных схем. Главное — говорить прямо и честно, чтобы вас не поняли неправильно. В финансовом плане ближе к концу недели появится желание потратиться на что-то большее, чем мелочи.

Отношения

В середине недели эмоции выйдут на первый план. Это удачный момент для откровенных разговоров и даже для начала чего-то нового в отношениях — знакомства, сближения или восстановления контакта с человеком, который давно был в стороне. Честность, а не игривость, станет вашей лучшей стратегией: партнёр или собеседник оценит прямую речь больше, чем намёки. Не стоит играть на публику — самая искренняя версия себя сейчас производит наилучшее впечатление.

Здоровье и энергия

Темп недели будет довольно живым, поэтому стоит следить, чтобы активность не переросла в истощение. Чередуйте насыщенные делами дни с периодами отдыха, особенно накануне выходных, когда эмоциональная нагрузка возрастёт. Прогулки или любая смена привычного маршрута помогут разгрузить голову и взглянуть на дела свежим взглядом.

Лучшие дни недели

Пятница и суббота станут временем для приятных трат — стоит выбрать что-то значимое, что прослужит долго, а не однодневную радость. А вот воскресенье лучше провести скромно: после насыщенной недели самое время сузить круг дел до самого важного и отдохнуть без лишних движений.