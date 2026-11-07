В воскресенье, 8 ноября, на Землю обрушится второй за выходные геомагнитный шторм: утром индекс Kp достигнет 4.7 балла, а вечером прогнозируют главный пик в 5.0 балла. Рассказываем, когда именно поле будет самым беспокойным и как облегчить самочувствие метеозависимым людям.

Магнитная буря на выходных не дает метеозависимым украинцам покоя - после ночного удара с пятницы на субботу Землю ждет еще один шторм уже в воскресенье, 8 ноября. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), именно воскресный вечер станет самым чувствительным моментом обоих дней.

Второй шторм приблизится в воскресенье, 8 ноября. Утром, около 08:00 по киевскому времени, индекс Kp снова достигнет 4.7 балла - это граница слабой магнитной бури уровня G1. В середине дня наступит короткая передышка, однако вечером, примерно в 20:00, прогнозируют главный пик выходных: Kp 5.0 балла.

Напомним, первый удар стихии пришелся на ночь с пятницы на субботу: около 02:00 индекс Kp достиг 5.0 балла, а утром субботы, 7 ноября, поле еще держалось на отметках 3.0-4.0 балла, после чего к обеду успокоилось до 2.7 балла.

Как бури скажутся на самочувствии

Уровень G1 - самый низкий по пятибалльной шкале NOAA, так что это не тот сценарий, когда стоит отменять планы. Однако метеозависимые люди в пиковые часы могут почувствовать головную боль или ощущение давления, учащенное сердцебиение, раздражительность и нарушение концентрации, а также тяжесть засыпания вечером.

Медики подчеркивают: эти симптомы опасности не представляют и проходят сами по себе, как только магнитное поле стабилизируется. Поэтому особых ограничений для здоровых людей нет - советы касаются прежде всего тех, кто остро реагирует на геомагнитные колебания.

Как встретить бури без последствий

Простые правила помогут пережить оба дня спокойнее. Не планируйте важных дел на утро субботы и вечер воскресенья - это пиковые часы. Начинайте дни со стакана воды и пейте регулярно в течение дня.

Прогулки лучше устраивать днем - тогда магнитное поле самое спокойное, в частности в воскресенье в обеденное время. Во второй половине дня ограничьте кофе и крепкий чай, особенно в воскресенье, а ложиться спать желательно не позже 23:00, чтобы заснуть до вечернего пика было легче.

Когда ждать облегчения

Цикл завершится в ночь с воскресенья на понедельник: ближе к полуночи индекс Kp начнет снижаться, а уже утром 9 ноября поле стабилизируется на отметках ниже 4 баллов. Новая неделя, которая начинается, обещает быть тихой - синоптики не прогнозируют новых бурь как минимум до середины ноября.

Ранее Politeka сообщала, насколько мощным будет геомагнитный удар в субботу, 7 ноября.

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