Водители массово путают назначение нейтральной передачи на автоматической коробке и напрасно изнашивают трансмиссию. Рассказываем, в каких ситуациях режим N действительно необходим, а когда его лучше вообще не трогать.

Прогрев авто зимой и правильные привычки за рулем спасают трансмиссию от лишнего износа. Одна из самых распространенных ошибок водителей - неправильное использование нейтральной передачи на машинах с автоматической коробкой, которое лишь вредит узлу и создает опасные ситуации на дороге.

Специалисты издания Totalcar развенчали мифы вокруг режима N и напомнили, когда его использование действительно оправданно, а когда - категорически запрещено. В повседневной езде все сводится к базовым режимам: D для движения вперед, R для заднего хода и P для парковки. А вот загадочная буква N остается загадкой для многих автовладельцев.

Когда режим N действительно жизненно необходим

На практике нейтраль нужна лишь в нескольких специфических ситуациях. Первая - буксировка или перемещение неисправной машины на эвакуатор. Эксперты подчеркивают: категорически запрещено тянуть авто с заглушенным двигателем на ведущих колесах. Масляный насос «автомата» работает исключительно при заведенном моторе, а без циркуляции масла узел остается без охлаждения и смазки, выходя из строя за считанные минуты.

Второй сценарий - автоматические мойки, где автомобиль переводится в нейтраль для транспортировки конвейерной лентой. Третий, крайне редкий случай - экстренная ситуация вроде заклинивания педали газа, когда переключение в N мгновенно разрывает связь мотора с колесами.

Что категорически нельзя делать с «автоматом»

Водители часто переносят на современные трансмиссии вредные привычки с механических коробок. В частности, бесполезно переводить селектор в нейтраль на светофорах: никакой существенной экономии топлива это не дает, зато постоянные манипуляции между D и N ускоряют износ внутренних деталей. Желание не слепить водителя сзади стоп-сигналами лучше решать с помощью стояночного тормоза или режима P.

Кроме того, мифом остается экономия топлива при движении накатом с горки в нейтральном положении. Современные электронные системы на включенной передаче в режиме принудительного холостого хода не потребляют топлива, тогда как на «нейтралке» двигатель сжигает смесь для поддержания холостых оборотов, лишая водителя полезного эффекта торможения двигателем.

Недопустимо и оставлять автомобиль на парковке исключительно в режиме N на ручнике. Для надежной фиксации существует позиция P, которая активирует специальный механический стопор выходного вала коробки и гарантирует защиту от самопроизвольного скатывания машины.

Коротко: когда нейтраль нужна, а когда нет

Тянуть авто с заглушенным двигателем на ведущих колесах - запрещено, узел выходит из строя за минуты.

На светофоре включать N бессмысленно - экономии топлива нет, а износ деталей растет.

Движение накатом на нейтрали не экономит топливо, а наоборот увеличивает его расход.

На парковке только N с ручником - ненадежно, всегда включайте P.

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