Еврокомиссия планирует реформу пограничного агентства Frontex: его оперативные силы вырастут с 10 до 30 тысяч человек, а полномочия по возвращению мигрантов расширятся. Для украинцев под временной защитой это не означает автоматической потери статуса, но может ускорить возвращение тех, у кого нет законных оснований находиться в ЕС.

Правила выезда за границу для украинцев в ближайшие годы могут стать строже. В ЕС готовят реформу пограничного агентства Frontex, которая предусматривает увеличение оперативных сил втрое и более широкие полномочия по возвращению мигрантов. Для украинцев, которые находятся за границей, здесь есть важные нюансы.

Об инициативе сообщает Еврокомиссия. Согласно предложению, численность оперативных сил Frontex будет постепенно расти с 10 до 30 тысяч человек и к 2041 году достигнет этой отметки.

Структура агентства также изменится. Планируют увеличить собственный персонал Frontex до 6 тысяч сотрудников, привлечь 7 тысяч работников из государств ЕС и создать резерв из 17 тысяч пограничников.

Какие полномочия может получить Frontex

Кроме увеличения штата, агентство претендует на четыре новые функции:

создание центра координации возвращения мигрантов, который будет помогать организовывать депортации из стран ЕС;

поддержка возвращения мигрантов между третьими странами при наличии соответствующих международных договоренностей;

формирование сил быстрого реагирования на миграционные кризисы;

сбор информации для своевременного выявления угроз на внешних границах ЕС.

Новый центр будет координировать всю процедуру возвращения, от установления личности мигранта до оказания помощи после возвращения на родину. Впрочем, для утверждения реформу еще должны согласовать Европейский парламент и Совет ЕС, поэтому пока речь идет только о предложении.

Что это значит для украинцев

Для украинцев, которые находятся в Германии под временной защитой, реформа не означает автоматической потери статуса или депортации. Право на проживание и дальше будет определяться действующими миграционными правилами и индивидуальным статусом каждого человека.

В то же время расширение полномочий Frontex может упростить для Германии организацию возвращения тех иностранцев, у которых нет законных оснований оставаться в стране. Речь идет о людях, получивших окончательный отказ в предоставлении убежища или потерявших право на проживание.

Кому из украинцев стоит быть внимательными

Если у вас есть статус временной защиты, он не исчезает автоматически из-за реформы Frontex. Риск ускоренного возвращения возникает только тогда, когда человек получил окончательный отказ в убежище или уже потерял право на проживание в ЕС.

В то же время часть стран ЕС критикует инициативу из-за рисков депортаций без надлежащего контроля за соблюдением прав человека. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Испании Педро Санчес официально отвергли идею создания центров для нелегальных мигрантов за пределами ЕС, назвав ее неэффективной и нарушающей гуманитарные принципы и международное право.

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