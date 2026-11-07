Решение украинского суда об алиментах действует и за пределами Украины. Рассказываем, как матери исполнить его в отношении отца, который работает в другой стране, и в какие органы обращаться.

Алименты и их удержание из разных выплат в Украине регулируются Семейным кодексом, но когда должник работает за границей, исполнить решение отечественного суда становится сложнее. Однако механизм существует, и государство обязано помочь матери получить деньги на содержание ребенка даже из другой страны.

Главный принцип: решение украинского суда о взыскании алиментов имеет юридическую силу и за пределами Украины при условии, что его признали в том государстве, где находится должник. Для этого есть два пути - заключенные международные договоры и национальные процедуры каждой страны.

Самый простой вариант работает, когда между Украиной и страной, где живет отец, действует договор о правовой помощи по гражданским делам. Тогда решение украинского суда признают без повторного рассмотрения дела по существу. Сторона должна подать ходатайство о признании и исполнении решения, и компетентный орган иностранного государства подтверждает его действие и передает на принудительное исполнение местным исполнителям по аналогии с украинскими.

Украина также является участницей Гаагской конвенции 2007 года о международном взыскании алиментов на детей. Она упрощает процедуру в странах-участницах через центральные органы: заявление о взыскании подают в Министерство юстиции Украины, которое передает его компетентному органу страны, где находится должник, и тот орган бесплатно или за небольшую плату возбуждает производство.

Куда обращаться матери

Если решение суда уже есть, а отец выехал за границу и не платит, мать может действовать так:

через исполнительную службу в Украине - исполнитель может обратиться с судебным поручением к органам иностранного государства в рамках договора о правовой помощи;

через Министерство юстиции Украины - подать заявление о признании и исполнении решения за границей, особенно если страна является участницей Гаагской конвенции 2007 года;

самостоятельно или с адвокатом - обратиться в суд страны проживания должника с заявлением о признании украинского решения.

Какие документы нужны

К заявлению о взыскании алиментов за границей обычно прилагают: решение украинского суда с отметкой о вступлении в законную силу, исполнительный лист, справку о задолженности, свидетельство о рождении ребенка, паспорт или иной документ заявительницы, а также перевод этих документов на язык страны, где находится должник, с нотариальным заверением. Перечень и требования к переводу зависят от конкретного государства, поэтому перед подачей стоит уточнить их в Минюсте или в консульстве.

Сроки и особенности

Признание решения за границей - небыстрая процедура и может длиться от нескольких месяцев до года. Важно не допустить, чтобы задолженность в Украине «зависла»: пока решение не признали за границей, государственный исполнитель в Украине имеет право взыскивать алименты с имущества должника, которое осталось на территории государства, а также продолжать начислять неустойку (пеню) за просрочку. Кроме того, должника не освобождают от долга лишь потому, что он сменил страну проживания, - задолженность никуда не исчезает.

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