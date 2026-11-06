Минобороны четко объяснило, на что имеют право представители территориальных центров комплектования во время военного положения, а также какая ответственность грозит за препятствование их работе.

Воинский учет в Украине изменился во время военного положения, и теперь мужчинам важно понимать, что именно имеют право делать представители ТЦК, а где границы их полномочий. Министерство обороны Украины опубликовало официальное разъяснение по этому поводу.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) являются органами военного управления. Их главная функция - вести воинский учет, проводить призыв во время мобилизации и комплектовать войско, объяснили в ведомстве.

Что имеют право делать представители ТЦК

Согласно разъяснению Минобороны, ТЦК и СП ведут воинский учет граждан, проводят мероприятия оповещения и организуют направление граждан на медицинский осмотр. В их задачи также входит организация социальной и правовой защиты военнослужащих и ветеранов.

Уполномоченные представители ТЦК имеют право вручать повестки и проверять военно-учетные документы в установленном законом порядке. Во время мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полицейского.

Что грозит за препятствование работе ТЦК

Деятельность ТЦК защищена уголовным законодательством, а умышленное препятствование их работе влечет за собой ответственность. Умышленная блокировка транспорта или доступа к помещениям, физическое вмешательство в работу или распространение информации о местах проверок может квалифицироваться по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины.

За препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период предусмотрено от 5 до 8 лет лишения свободы. Если такие действия привели к гибели людей или другим тяжким последствиям, наказание возрастает до 15 лет лишения свободы.

Какие обязанности имеет военнообязанный

Призывники и военнообязанные должны соблюдать правила воинского учета, сообщать ТЦК об изменении личных данных и прибывать по вызову. В частности, об изменении места жительства, семейного положения, места работы или образования нужно сообщать в установленные сроки.

Как обжаловать действия ТЦК

В случае несогласия с действиями представителей ТЦК граждане имеют право обжаловать их. Это можно сделать в суде, по подчиненности, или обратиться к уполномоченному Верховной Рады по правам человека. То есть если вы считаете, что повестку вручили с нарушением или требовали документы незаконно, механизм защиты предусмотрен законодательством.

Ведомство также проинформировало, что автоматическое продление позволяет сохранить силу более 90% отсрочек от мобилизации без необходимости повторно подавать документы.

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