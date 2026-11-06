Украинские работодатели могут требовать от сотрудника возмещения ущерба, но автоматически удержать штраф от контрагента из зарплаты закон не позволяет. Рассказываем, сколько реально удержат и как защитить свои деньги.

Штрафы для работодателей за сотрудников в последнее время обсуждают все чаще, однако меньше знают об обратной стороне: может ли компания переложить свой штраф на самого работника. Юристы объясняют, что даже если предприятие получило штраф от контрагента из-за действий сотрудника, это не значит, что сумму разрешено автоматически удержать из зарплаты.

Закон устанавливает четкие пределы относительно размера взыскания, сроков оформления документов и порядка отчислений. Разобрались, когда работник действительно должен компенсировать убытки и сколько работодатель вправе забрать.

Может ли работодатель переложить штраф на работника

Согласно статье 130 КЗоТ Украины работник несет материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный предприятию виновными противоправными действиями или бездействием при исполнении трудовых обязанностей. Однако штраф, предусмотренный договором между двумя компаниями, не всегда означает, что возмещать сумму должен именно работник.

Работодателю необходимо доказать, что убытки действительно возникли, установить вину сотрудника и причинно-следственную связь между его действиями и имущественными потерями предприятия. Одного счета от контрагента для этого недостаточно.

Сколько могут взыскать с работника

Материальная ответственность работника за ущерб ограничивается размером его среднего месячного заработка. Например, если предприятие понесло убытки в размере 30 тысяч гривен, а средний месячный заработок работника составляет 18 тысяч гривен, то, по общему правилу, предел его ответственности составит 18 тысяч гривен.

В то же время закон предусматривает отдельные случаи полной материальной ответственности, в частности определенные статьей 134 КЗоТ Украины. Поэтому окончательный размер взыскания зависит не только от суммы претензии контрагента, но и от правовых оснований ответственности конкретного работника.

Какие документы должен оформить работодатель

Перед взысканием средств работодатель обязан надлежаще проверить обстоятельства инцидента. Прежде всего нужно получить претензию контрагента, счет, акты о нарушении и другие материалы, подтверждающие обстоятельства происшествия.

После этого целесообразно провести внутреннюю проверку, запросить письменные объяснения сотрудника и установить фактический размер ущерба. Если работник отказывается давать объяснения, работодатель может зафиксировать такой отказ соответствующим актом. Именно работодатель должен доказать наличие предусмотренных законом условий для привлечения сотрудника к материальной ответственности.

Могут ли удержать весь штраф из зарплаты за один раз

Даже если работник действительно нанес ущерб предприятию, работодатель не может произвольно удержать весь месячный заработок. Согласно статье 128 КЗоТ Украины по общему правилу совокупный размер всех удержаний при каждой выплате зарплаты не должен превышать 20% суммы, причитающейся работнику к выплате.

Например, если работнику к выплате причитается 15 тысяч гривен, по общему правилу совокупное удержание составит не более 3 тысяч гривен за одну выплату. Работник также может добровольно согласиться возместить ущерб, однако такую договоренность нужно оформить надлежаще, не подменяя ею установленные законом гарантии относительно зарплаты.

Действуют два важных срока: не позднее чем через две недели со дня выявления ущерба необходимо издать соответствующее распоряжение, а привести его в исполнение - не ранее чем через семь дней после уведомления работника.

Что делать, если штраф удержали незаконно

Если работодатель удержал средства без надлежащих оснований, превысил допустимый размер удержания или нарушил процедуру, работник может обжаловать такие действия. Для этого следует получить копию приказа, расчетную ведомость и документы, на основании которых предприятие определило сумму ущерба.

При необходимости можно обратиться в Государственную службу Украины по вопросам труда или в суд с требованием защитить трудовые права и вернуть незаконно удержанные средства.

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