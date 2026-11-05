При оформлении ипотеки по программе «єОселя», кроме первого взноса, покупатель платит банковскую комиссию, оценку недвижимости, услуги нотариуса и страхование. Разбираем, какие суммы придется подготовить сверх взноса.

Кредиты на жилье по программе «єОселя» обходятся дороже, чем кажется покупателям: кроме первого взноса приходится оплачивать банковскую комиссию, оценку недвижимости, услуги нотариуса, страхование, а иногда и пенсионный сбор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные платформы ЛУН.

ЛУН совместно с Национальным банком Украины посчитали средний первый взнос по программе для покупки самой дешевой квартиры на первичном рынке в разных городах. Самую большую сумму нужно накопить во Львове - 904 тыс. гривень.

В Киеве показатель составляет 750 тыс. гривень, в Ужгороде - 697 тыс. гривень, в Виннице - 660 тыс. гривень, в Ровно - 545 тыс. гривень. В Черновцах нужно 489 тыс. гривень, в Тернополе - 476 тыс. гривень, в Одессе - 449 тыс. гривень, в Житомире - 428 тыс. гривень, в Кропивницком - 406 тыс. гривень.

За что придется доплатить

В Днепре взнос составляет 399 тыс. гривень, в Ивано-Франковске - 395 тыс. гривень, в Луцке - 383 тыс. гривень, в Полтаве - 365 тыс. гривень, в Хмельницком - 363 тыс. гривень, в Черкассах - 352 тыс. гривень, в Чернигове - 315 тыс. гривень.

Самые маленькие суммы нужны в Сумах (234 тыс. гривень), Харькове (230 тыс. гривень), Николаеве (185 тыс. гривень) и Запорожье (174 тыс. гривень). Разница между самым большим и самым маленьким взносом превышает пять раз.

Первый взнос - не единственный расход. Для примера аналитики взяли квартиру за 2,5 млн гривень со взносом 20%. Собственных средств понадобится 500 тыс. гривень, а остальные 2 млн гривень покроет ипотека.

Дополнительные платежи такие: банковская комиссия - 1% от суммы кредита (20 тыс. гривень); пенсионный сбор - 1% от стоимости жилья (25 тыс. гривень); оценка недвижимости - 3-5 тыс. гривень; нотариус - 12-15 тыс. гривень; страхование имущества по тарифу 0,25% - 6 250 гривень в год.

На вторичном рынке добавляется еще госпошлина 1% от стоимости жилья - 25 тыс. гривень. В целом на старте вместе со взносом нужно 541 250 - 546 250 гривень, а с пенсионным сбором сумма возрастет до 566 250 - 571 250 гривень.

Кто может сэкономить

Покупатели, которые приобретают жилье впервые, имеют право на освобождение от пенсионного сбора - для этого нужно документальное подтверждение отсутствия другого жилья в собственности. Таким образом, к взносу в 500 тыс. гривень придется дополнительно подготовить от 41 до 96 тыс. гривень в зависимости от банка и условий сделки.

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