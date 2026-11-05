Гривна пошла вверх в начале ноября: доллар в обменниках подешевел, а Нацбанк подкрепил кассы банков наличными. Разбираемся, что это значит для цен и где сейчас выгоднее менять валюту.

Курс доллара в Украине в ноябре неожиданно пошел вниз - после нескольких дней роста американская валюта подешевела, и люди снова заговорили о том, стоит ли сейчас продавать сбережения.

В начале ноября на валютном рынке наблюдался настоящий ажиотаж, но Национальный банк быстро успокоил ситуацию. Рассказываем, что произошло с курсом, сколько сейчас стоит доллар и чего ждать в ближайшие дни.

Что происходит с курсом доллара

По состоянию на вечер 3 ноября курс продажи доллара в обменниках резко упал. Если накануне его продавали более 47 грн за доллар, то стоимость американской валюты снизилась до 46,5 грн, свидетельствуют данные портала Минфин.

Официальный курс доллара, установленный Нацбанком на 4 ноября, составлял 45,66 гривны. Это заметно ниже показателей, которые мы видели в обменниках в конце октября, когда доллар пробивал отметку в 47 грн.

Почему гривна начала укрепляться

В Нацбанке объяснили, что в первые дни ноября спрос на валюту вырос из-за увеличения бюджетных расходов на оборону и безопасность. Кроме того, традиционно в начале месяца повысился спрос со стороны граждан - из-за обновления ежемесячных лимитов на покупку валюты.

В то же время предложение иностранной валюты было ограничено из-за массового возмещения НДС в конце октября. Российские обстрелы также помешали сезонному росту экспорта, поэтому аграрный и металлургический секторы продавали меньше валюты. Из-за этого гривна иногда слабела по отношению к доллару.

Что сделал Нацбанк

Регулятор оперативно отреагировал на расширение разницы между официальным курсом и курсом продажи в банках. НБУ провел консультации с участниками рынка, а 3 ноября - превентивные операции по обмену безналичной валюты на наличную, чтобы подкрепить кассы банков.

Оказалось, что дефицита наличной валюты нет. Заявленное НБУ предложение доллара (100 млн долларов) и евро (100 млн евро) существенно превысило реальный спрос банков: они выкупили лишь 14 млн долларов, а евро вообще не пользовалось спросом.

Чтобы поддержать ликвидность и удовлетворить потребности украинцев, НБУ планирует повторить такие же операции в ближайшие дни.

Сколько валюты в резервах

Национальный банк уверяет, что объемов международных резервов вполне достаточно для сохранения устойчивости рынка. По состоянию на 1 октября 2026 года они составляли 47,1 млрд долларов и продолжили расти в октябре.

Для сравнения: в начале полномасштабного вторжения этот показатель был меньше 30 млрд долларов. То есть запас прочности Нацбанка существенно вырос, что позволяет ему удерживать курс без резких скачков.

Что это значит для цен

Укрепление гривны напрямую влияет на цены импортных товаров - от техники до топлива. Когда доллар дешевеет, импортерам выгоднее закупать товар, что может сдержать или даже снизить ценники в магазинах.

Но рассчитывать на мгновенный эффект не стоит: цены меняются с лагом в несколько недель, а большинство ритейлеров уже заложили более высокий курс в свои закупки. Поэтому в краткосрочной перспективе подорожание продуктов и товаров просто замедлится, а не развернется назад.

Эксперты сходятся во мнении, что резких скачков курса в ближайшее время не будет, а коридор 45-47 грн за доллар выглядит реалистичным до конца года.

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