В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №16189, который может разрешить военным официально зарабатывать вне службы и вести собственный бизнес. Разбираемся, какие профессии разрешены уже сейчас и какие штрафы грозят нарушителям.

Надбавки военным к окладу уже не единственная возможность зарабатывать деньги. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №16189, который предлагает разрешить военнослужащим официально совмещать службу с гражданской работой, собственным бизнесом и участием в управлении компаниями.

Об этом говорится в материалах, опубликованных национальным медиапорталом «Ветеран». Подчеркнем: пока это лишь предложение, новые правила еще не действуют. Пока законопроект не принят, действующие ограничения остаются обязательными.

Что именно хотят изменить

Авторы инициативы предлагают отменить для определенных категорий военных антикоррупционные ограничения относительно другой оплачиваемой работы, предпринимательства и вхождения в органы управления прибыльных предприятий. Одновременно их хотят исключить из круга лиц, несущих административную ответственность за нарушение ограничений по совместительству.

Изменения, если их примут, коснутся военнослужащих ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, ГУР Минобороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и других созданных в соответствии с законами воинских формирований.

Какие правила действуют сейчас

Сегодня статья 25 Закона «О предотвращении коррупции» ограничивает возможность военных должностных лиц, на которых распространяются ее требования, заниматься бизнесом или другой оплачиваемой деятельностью. Разрешенными остаются только преподавательская, научная и творческая деятельность, медицинская практика, а также инструкторская и судейская практика по спорту.

То есть сейчас военный не может просто открыть кафе или подрабатывать по гражданской профессии, не нарушив закон. За такое нарушение статья 172-4 КоАП предусматривает штраф от 5100 до 8500 гривень с конфискацией полученного дохода или вознаграждения.

Повторное нарушение в течение года после взыскания наказывается строже: от 8500 до 13 600 гривень с конфискацией и запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.

Означает ли это бизнес без ограничений

Нет. Военные обязанности и требования, связанные с интересами службы, останутся в силе, а дополнительная работа не должна противоречить их исполнению. Законопроект также не освобождает от ответственности за другие нарушения: речь именно об изменении конкретных антикоррупционных ограничений, а не о разрешении работать или вести бизнес при любых условиях.

В пояснительной записке авторы приводят аргументы: недостаточное денежное обеспечение военных вне районов боевых действий, дефицит работников в экономике, а также возможность для мобилизованных сохранить квалификацию, профессиональные контакты и собственное дело. Это, по мнению инициаторов, должно облегчить возвращение к гражданской жизни после увольнения со службы.

Что делать военным уже сейчас

Пока законопроект №16189 не принят и не вступил в силу, действуют старые правила. Это значит: без риска можно заниматься только преподавательской, научной, творческой деятельностью, медицинской практикой или инструкторской и судейской практикой по спорту. Любая другая оплачиваемая подработка или бизнес грозит штрафом от 5100 до 8500 гривень с конфискацией дохода.

В случае принятия закон должен вступить в силу на следующий день после официального опубликования. Точной даты рассмотрения в материалах не приводят, поэтому военнослужащим советуют следить за официальными сообщениями Верховной Рады и соблюдать действующие нормы, чтобы не столкнуться с административной ответственностью.

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