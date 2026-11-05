У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16189, який може дозволити військовим офіційно заробляти поза службою та вести власний бізнес. Розбираємось, які професії дозволені вже зараз і які штрафи загрожують порушникам.

Надбавки військовим до окладу вже не єдина можливість заробляти гроші. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16189, який пропонує дозволити військовослужбовцям офіційно поєднувати службу з цивільною роботою, власним бізнесом та участю в управлінні компаніями.

Про це йдеться в матеріалах, опублікованих національним медіапорталом «Ветеран». Наголосімо: наразі це лише пропозиція, нові правила ще не діють. Поки законопроєкт не ухвалений, чинні обмеження залишаються обов'язковими.

Що саме хочуть змінити

Автори ініціативи пропонують скасувати для визначених категорій військових антикорупційні обмеження щодо іншої оплачуваної роботи, підприємництва та входження до органів управління прибуткових підприємств. Водночас їх хочуть виключити з кола осіб, які несуть адміністративну відповідальність за порушення обмежень щодо сумісництва.

Зміни, якщо їх ухвалять, стосуватимуться військовослужбовців ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, ГУР Міноборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та інших утворених відповідно до законів військових формувань.

Які правила діють зараз

Сьогодні стаття 25 Закону «Про запобігання корупції» обмежує можливість військових посадових осіб, на яких поширюються її вимоги, займатися бізнесом або іншою оплачуваною діяльністю. Дозволеними лишаються лише викладацька, наукова й творча діяльність, медична практика, а також інструкторська та суддівська практика зі спорту.

Тобто зараз військовий не може просто відкрити кафе або підробляти за цивільною професією, не порушивши закон. За таке порушення стаття 172-4 КУпАП передбачає штраф від 5100 до 8500 гривень із конфіскацією отриманого доходу чи винагороди.

Повторне порушення протягом року після стягнення карається жорсткіше: від 8500 до 13 600 гривень із конфіскацією та забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном на один рік.

Чи означає це бізнес без обмежень

Ні. Військові обов'язки та вимоги, пов'язані з інтересами служби, залишаться чинними, а додаткова робота не повинна суперечити їх виконанню. Законопроєкт також не звільняє від відповідальності за інші порушення: йдеться саме про зміну конкретних антикорупційних обмежень, а не про дозвіл працювати чи вести бізнес за будь-яких умов.

У пояснювальній записці автори наводять аргументи: недостатнє грошове забезпечення військових поза районами бойових дій, дефіцит працівників в економіці, а також можливість для мобілізованих зберегти кваліфікацію, професійні контакти й власну справу. Це, на думку ініціаторів, має полегшити повернення до цивільного життя після звільнення зі служби.

Що робити військовим уже зараз

Поки законопроєкт №16189 не ухвалений і не набув чинності, діють старі правила. Це означає: без ризику можна займатися лише викладацькою, науковою, творчою діяльністю, медичною практикою або інструкторською та суддівською практикою зі спорту. Будь-який інший оплачуваний підробіток чи бізнес загрожує штрафом від 5100 до 8500 гривень із конфіскацією доходу.

У разі ухвалення закон має набути чинності наступного дня після офіційного опублікування. Точної дати розгляду в матеріалах не наводять, тож військовослужбовцям радять стежити за офіційними повідомленнями Верховної Ради та дотримуватися чинних норм, щоб не натрапити на адміністративну відповідальність.

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