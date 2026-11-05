У листопаді досвідчені городники закладають основу майбутнього врожаю підзимовим посівом - він економить час навесні і дає першу зелень та овочі на кілька тижнів раніше.

Ціни на базові овочі в Україні цієї осені помітно зросли, тож власники городів дедалі частіше роблять ставку на власний урожай. Листопад - саме той місяць, коли закладають його основу підзимовим посівом, який економить час навесні і дає першу зелень та овочі на кілька тижнів раніше.

Як розповідає Новини.LIVE, культур, які здатні пережити морози в ґрунті, не так уже й багато. Проте п'ять перевірених рослин точно можна висіяти вже зараз - якщо правильно вгадати момент і підготувати грядки.

П'ять культур для підзимового посіву

Морква. Посіяна під зиму морква дає врожай на кілька тижнів раніше за весняну. Обирайте ранньостиглі сорти, стійкі до стрілкування, а насіння висівайте сухим у заздалегідь підготовлені борозенки завглибшки близько 2 см. Такий коренеплід краще вживати свіжим, а не закладати на тривале зберігання.

Столовий буряк. Теж придатний для осінньої сівби, але потребує ретельнішого підбору сорту. Шукайте на пакованні позначку про придатність для підзимового вирощування і стійкість до стрілкування. Борозенки робіть завглибшки 3-4 см, а навесні молоді рослини за потреби прорідіть.

Листова петрушка. Якщо хочете раніше отримати ароматну зелень, висійте саме листову петрушку. Весною вона сходить повільно, а підзимній посів дозволяє насінню скористатися вологою від талого снігу. Загортайте насіння приблизно на 1-2 см.

Кріп. Одна з найзручніших культур для підзимнього посіву. Його насіння добре зимує в землі і сходить навесні, щойно з'являться сприятливі умови. Висівайте на глибину близько 2 см, але стежте, щоб зелень не проросла під час осіннього потепління.

Щавель. Цю багаторічну рослину варто посіяти бодай заради раннього зеленого борщу. Після вкорінення він може рости на одному місці кілька років. Оберіть ділянку з родючим ґрунтом, де навесні не застоюватиметься вода, а насіння загортайте приблизно на 1 см.

Коли правильно сіяти під зиму

Найбільша помилка городників - поспішати. Якщо насіння проросте ще в листопаді, молоді сходи можуть загинути взимку. Тому орієнтуйтеся на погоду: найкращий момент настає після сталого похолодання, коли температура повітря тримається близько нуля, земля охолола, а тривалого потепління синоптики вже не прогнозують.

П'ять правил успішного посіву

Грядки і борозенки підготуйте до того, як земля промерзне.

Використовуйте лише сухе насіння, не замочуйте його.

Висівайте приблизно на 20-30% більше насіння, ніж навесні - частина може не зійти.

Засипайте борозенки заздалегідь заготовленою сухою пухкою землею.

Не поливайте посіви, а за потреби вкрийте грядки мульчею.

Дотримання цих простих кроків дозволяє вже на початку наступного сезону зняти першу зелень, а моркву та буряк - отримати на кілька тижнів раніше за сусідів, які сіятимуть весною.

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