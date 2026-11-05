Держпродспоживслужба пояснила, який механізм простежуваності продуктів діє для шкільних їдалень і як батьки можуть перевірити, звідки до дітей потрапляє їжа.

Шкільне харчування в Україні перебуває під постійним наглядом - Держпродспоживслужба розповіла, як саме відстежують шлях продуктів від виробника до шкільної їдальні. Це частина системного контролю безпечності харчів, який стосується і дітей, і батьків, і шкіл.

Ключовий принцип, на якому тримається контроль, - простежуваність. Кожна партія продуктів, що надходить до закладу освіти, має супроводжуватися документами, які дозволяють встановити її походження. Йдеться про товарно-транспортні накладні, декларації постачальників і документи, що підтверджують безпечність.

Як працює механізм простежуваності

Постачальники продуктів для шкільного харчування зобов'язані бути зареєстрованими як оператори ринку та мати державну реєстрацію потужностей. Це означає, що кожен продукт можна відстежити на всіх етапах - від виробництва чи закупівлі до того моменту, коли він потрапив на кухню школи.

Окрема ланка - лабораторний контроль. Держпродспоживслужба проводить відбір зразків продуктів і перевіряє їх на відповідність вимогам безпечності. У разі виявлення невідповідності партію знімають з обігу, а інформацію передають закладу освіти та постачальнику.

Контроль у самій їдальні

У шкільних харчоблоках упроваджуються принципи системи HACCP - аналізу небезпечних чинників і контролю критичних точок. Це вимога, що поширюється на всі заклади громадського харчування, включно зі шкільними їдальнями і комбінатами, які готують і постачають гарячі обіди.

Планові та позапланові перевірки закладів освіти охоплюють умови зберігання продуктів, дотримання температурних режимів, санітарний стан приміщень і роботу персоналу. Батьки також можуть звертатися до територіальних управлінь Держпродспоживслужби, якщо мають сумніви щодо якості харчування у школі.

Що можуть перевірити батьки

Для батьків корисним буде знати, що вони мають право ознайомитися з меню, постачальниками продуктів і результатами перевірок. Інформацію про оператора харчування та постачальників надає адміністрація школи, а скарги на якість їжі розглядають територіальні органи Держпродспоживслужби.

Такий підхід дозволяє простежити повний ланцюг: від ферми чи виробника - через постачальника - до тарілки дитини. Про це повідомляє Аграрії разом, з посиланням на роз'яснення Держпродспоживслужби.

Раніше Politeka повідомляла, що шкільне харчування в Україні має чіткі правила: у яких випадках кухарям дозволено змінювати меню.