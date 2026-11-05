Головний сервісний центр МВС нагадав про нюанс, через який водій може втратити запис на іспит. Навіть якщо документ правильно відображається у «Дії», для відкриття нової категорії потрібен саме пластик.

Водійські права в Україні видають за оновленими правилами - і один із нюансів стосується тих, хто планує відкрити додаткову категорію. На іспит потрібно брати саме фізичне посвідчення водія, навіть якщо цифровий документ у «Дії» відображається коректно.

Причина не в недовірі до цифрових документів, а в самій процедурі оформлення. Коли людина отримує право керувати новим типом транспорту, інформація має з'явитися в новому документі - старе посвідчення фактично замінюють. Тому сервісний центр потребує фізичний оригінал.

Електронне посвідчення - це лише відображення даних із реєстру, і воно не завжди замінює матеріальний носій під час процедури обміну. Водій, який звик показувати лише смартфон, ризикує приїхати на іспит і бути до нього не допущеним.

Для різного транспорту - окремі категорії

Власник категорії B не може автоматично сісти за кермо вантажівки, автобуса чи важкого мотоцикла. Для кожного типу транспорту є свої вимоги до навчання й іспиту, тож водії часто повертаються до сервісного центру навіть через кілька років досвіду.

Процедура залежить від конкретної категорії та попереднього стажу. Перед записом варто перевірити актуальні умови на сайті Головного сервісного центру МВС, щоб не робити зайвий візит.

Які документи підготувати перед іспитом

Фізичне посвідчення водія (оригінал, не «Дія»);

документи про проходження навчання;

медичну довідку, якщо її вимагає конкретна категорія;

інші підтвердження - залежно від типу транспорту, на який відкривається категорія.

Один забутий документ може зірвати запланований день. А практичні іспити в великих містах мають високий попит, тож нову дату доведеться бронювати окремо.

Що відбувається після успішного іспиту

Нову категорію вносять до державної системи, після чого формується нове посвідчення. Електронний документ у «Дії» теж оновлюється на основі реєстрових даних - але це відбувається вже після адміністративного оформлення.

Водієві варто перевірити, чи нова категорія коректно відобразилась у застосунку. Якщо дані не оновилися, краще одразу звернутися до сервісного центру й виправити помилку, не відкладаючи.

Для звичайної перевірки поліцією цифрового документа зазвичай достатньо, однак іспит на нову категорію - це зовсім інша процедура. Тут пластикове посвідчення лишається обов'язковим, тож повністю залишати права вдома поки зарано.

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