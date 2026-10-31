Попри атаки на склади й торговельні центри, український онлайн-ринок у серпні-вересні 2026 року зріс на 32% у гривні. Найсильніше підскочили продажі зоотоварів та електроніки.

Онлайн-продажі в Україні зросли на 32% у гривні попри атаки на склади й торговельні центри - такими є дані агенції диджитал-маркетингу Promodo за серпень-вересень 2026 року порівняно з аналогічним періодом минулого року. У доларовому еквіваленті зростання склало 21%, а кількість користувачів онлайн-магазинів збільшилася на 9%.

Ринок зростав в умовах, коли український ритейл продовжував працювати під російськими атаками на торговельні центри і тривалими повітряними тривогами, які могли сягати 15 годин на добу. Внаслідок обстрілів було знищено 1 млн квадратних метрів складських площ.

Електроніка: чек зростав швидше за кількість покупок

Серед досліджених категорій найбільше зросли онлайн-продажі електроніки - на 54% у гривні та на 42% у доларах. Основний внесок у цю динаміку забезпечило збільшення середнього чека: у серпні він підскочив на 41% у гривні (30% у доларах), а кількість покупок - лише на 9%. У вересні чек зріс ще більше - на 53% у гривні, тоді як кількість покупок навіть скоротилася на 2%.

Причиною могло стати подорожчання мікросхем пам'яті, яке тривало з другого кварталу 2026 року через високий попит з боку AI-інфраструктури. Додатково попит підігрів старт продажів нової моделі iPhone наприкінці вересня, а також попит на техніку для автономного живлення. За даними мережі Епіцентр, продажі джерел безперебійного живлення у 2026 році зросли на 263% порівняно з минулим роком.

Зоотовари, одяг і автотовари

Онлайн-продажі зоотоварів зросли на 58% у гривні та на 46% у доларах, причому зростали одночасно і кількість замовлень (+31%), і середній чек (+20% у гривні). Це свідчить про реальне розширення попиту в онлайні, а не лише подорожчання товарів.

Одяг і взуття додали 18% у гривні (9% у доларах): кількість покупок зросла на 6%, середній чек - на 12% у гривні. Сезонний попит формувався в умовах офлайн-обмежень: наприкінці серпня в окремі дні повітряні тривоги займали до 68% робочого часу ТРЦ Києва.

Автотовари в інтернеті зросли на 36% у гривні (25% у доларах). Кількість покупок додала 10%, а середній чек - 23% у гривні. На показник вплинуло подорожчання імпортних товарів через валютний курс, а також різке зростання цін на пальне: за серпень воно склало 8,1%.

Продукти та ліки: зростання чека не компенсувало падіння

Онлайн-продажі продуктів харчування та алкоголю зросли лише на 4% у гривні, а в доларах взагалі скоротилися на 4%. Кількість покупок у серпні впала на 10%, у вересні - на 11%. Середній чек зріс на 15% у гривні, але це не компенсувало скорочення кількості замовлень.

Аптечний сегмент додав 18% у гривні (9% у доларах), проте й тут зростання забезпечив переважно середній чек (+14% у гривні), тоді як кількість покупок ліків зросла лише на 3%. У вересні через атаки на фармацевтичну логістику фіксувалися перебої з постачанням окремих препаратів і скорочення запасів в окремих аптечних мережах.

У серпні зафіксовано 32 атаки на об'єкти великих компаній у сферах торгівлі, продовольства та логістики (у липні - 11). Атаки знищили склади великих fashion-ритейлерів: Puma повідомила про втрату товару на понад 620 млн грн, INTERTOP - про втрату основного складу. 19 вересня було знищено логістичний центр Suziria Group на Київщині, через який проходило понад 70% логістичних запитів компанії.

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