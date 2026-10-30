У листопаді держава автоматично гарантує пенсіонерам мінімальні суми виплат та вікові надбавки до 570 гривень. У ПФУ пояснили, кому нарахують 4213 гривні та інші гарантовані рівні.

Пенсії з 1 листопада в Україні залишаться без масштабного перерахунку, однак частині пенсіонерів держава в листопаді автоматично нарахує додаткові кошти та гарантує певні суми виплат, навіть якщо за розрахунком стажу й доходу вони мали б отримувати менше.

Про те, які виплати нарахують у наступному місяці, розповідає видання Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ). Масштабного перегляду пенсій у листопаді 2026 року не буде — розміри виплат залишаться на рівні, встановленому після весняної індексації.

Який розмір мінімальної пенсії буде в листопаді

Мінімальна пенсія за віком у наступному місяці, встановлена на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, становитиме 2 595 гривень. Водночас відповідно до постанови уряду № 236 для окремих категорій громадян передбачені вищі мінімальні виплати.

За інформацією ПФУ, у листопаді держава гарантуватиме такі мінімальні пенсійні виплати:

4 213 гривень — непрацюючим пенсіонерам старше за 65 років за наявності стажу 30 років у жінок і 35 років у чоловіків. Аналогічна мінімальна сума передбачена для пенсіонерів віком від 80 років на підставі 20 років стажу у жінок і 25 років у чоловіків;

— непрацюючим пенсіонерам старше за 65 років за наявності стажу 30 років у жінок і 35 років у чоловіків. Аналогічна мінімальна сума передбачена для пенсіонерів віком від 80 років на підставі 20 років стажу у жінок і 25 років у чоловіків; 4 050 гривень — пенсіонерам віком від 70 до 80 років за наявності страхового стажу не менше 30 років у жінок і 35 років у чоловіків;

— пенсіонерам віком від 70 до 80 років за наявності страхового стажу не менше 30 років у жінок і 35 років у чоловіків; 3 725 гривень — пенсіонерам віком до 70 років за наявності повного страхового стажу, а також особам з інвалідністю першої групи незалежно від віку й тривалості стажу;

— пенсіонерам віком до 70 років за наявності повного страхового стажу, а також особам з інвалідністю першої групи незалежно від віку й тривалості стажу; 3 406 гривень — іншим непрацюючим пенсіонерам незалежно від віку та закону, за яким призначено пенсію.

Окрема гарантована сума передбачена для громадян віком 75–80 років за наявності не менше 20 років стажу у жінок і 25 років у чоловіків — їхня пенсія має починатися з 4 050 гривень. Громадяни від 70 до 80 років із меншим стажем отримають відповідну доплату пропорційно до його тривалості. Якщо за розрахунками виплати таким українцям будуть меншими за гарантовані суми, ПФУ нарахує додаткові кошти до відповідного рівня.

Кому передбачені вікові доплати в листопаді

У наступному місяці деяким пенсіонерам перерахують виплати у зв'язку з досягненням певного вікового рубежу — 70, 75 або 80 років. Суми вікових надбавок залежать від року народження українців:

до 300 гривень — пенсіонерам від 70 до 74 років;

— пенсіонерам від 70 до 74 років; до 456 гривень — пенсіонерам від 75 до 79 років;

— пенсіонерам від 75 до 79 років; до 570 гривень — пенсіонерам від 80 років.

Ключова умова для надання надбавки — розмір пенсійної виплати має бути в межах 10 340 гривень. Тобто загальна пенсія з урахуванням різних надбавок не повинна перевищувати цю суму.

Як ПФУ нарахує гарантовані надбавки

Нарахування вікових доплат і гарантованого рівня пенсії відбудеться автоматично після досягнення пенсіонером відповідного віку. Подавати заяву чи додаткові документи до ПФУ не потрібно — право на компенсаційні виплати не залежить ні від виду пенсії, ні від тривалості страхового стажу, ні від наявності роботи.

Що робити, якщо настав віковий рубіж

Якщо в наступному місяці пенсіонер досягне 75 років, максимальний розмір доплати зросте з 300 до 456 гривень, а після 80 років — до 570 гривень. Надбавки не підсумовуються: під час переходу нараховується вищий розмір компенсації. Жодних додаткових звернень при цьому не вимагають — перерахунок проводиться за даними ПФУ.

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