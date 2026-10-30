Студенти понад 40 закладів вищої освіти вже можуть оформити реєстрацію місця проживання в гуртожитку через портал "Дія" - без візитів та паперових довідок.

Цифрові послуги "Дії" для українців розширилися новим сервісом - тепер студенти можуть прописатися в гуртожитку онлайн, без жодних паперових довідок і черг. До послуги вже долучилися понад 40 закладів вищої освіти по всій країні.

Головне нововведення в тому, що заяву можна подати повністю дистанційно, а погодження від університету надходить на портал автоматично. Жодних особистих візитів до паспортного столу чи деканату більше не потрібно.

Як зареєструвати місце проживання в гуртожитку через "Дію"

Алгоритм максимально простий і займає кілька хвилин. Студенту достатньо зайти на портал "Дія" та відкрити сервіс "Зміна місця проживання". Далі обрати реєстрацію за новою адресою або одразу ж одночасну реєстрацію в гуртожитку зі зняттям з попереднього місця проживання.

Окремий плюс - можна зробити все однією заявою замість двох окремих звернень. Це суттєво економить час тим, хто переїжджає до гуртожитку з іншого регіону.

Покроковий порядок дій

Для оформлення потрібно: авторизуватися на порталі, перевірити особисті дані й актуальну адресу реєстрації, позначити, що нове місце проживання - гуртожиток, вибрати свій заклад освіти та сам гуртожиток, а також указати номер і дату договору про поселення.

Останній крок - підписати заяву кваліфікованим електронним підписом (КЕП) або "Дія.Підписом". Після цього лишається дочекатися результату розгляду. Якщо заклад освіти з якоїсь причини не погодить реєстрацію, заявник отримає відповідне повідомлення на порталі.

Що важливо знати студентам зі статусом ВПО

Для внутрішньо переміщених осіб діє окрема умова. Щоб зберегти статус ВПО, студенту необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

При цьому зніматися з реєстрації місця проживання на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій не потрібно - цю вимогу скасували, щоб не створювати зайвих перешкод переселенцям.

Повний перелік університетів, які вже підключилися до сервісу, опубліковано на порталі "Дія", і список поступово розширюється.

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