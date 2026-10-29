Ціни в будівництві у червні були на 23,1% вищими, ніж роком раніше. Дорожчають одночасно матеріали, енергія, логістика і робоча сила - ремонт та будівництво обходиться дедалі дорожче.

Подорожчання продуктів в Україні відчули не лише на полицях магазинів - ціни в будівництві за рік зросли одразу на 23,1%, тож ремонт і зведення житла стали помітно дорожчими. Найбільше подорожчала арматура - одразу на 42%.

За даними Держстату, у червні 2026 року ціни в будівництві були на 23,1% вищими, ніж роком раніше. Зростання відбувалося одночасно за кількома складовими: дорожчають матеріали, енергія, логістика та робота. Це головний висновок з аналізу комерційних пропозицій на ринку.

Які матеріали подорожчали найбільше

Подорожчання базових матеріалів виявилося різним, і найвідчутніше вдарило по тих, хто будує з нуля. Бетон подорожчав приблизно на 30%, арматура - на 42%, газоблок - на 20%. Вартість керамоблоку з травня зросла приблизно на 16%.

Це означає, що собівартість будь-якого будівельного проєкту суттєво зростає. Наприклад, там, де раніше каркас із арматури коштував умовно 100 тисяч гривень, тепер доведеться закладати значно більшу суму лише на метал.

Чому ростуть ціни і що буде з доступністю

Одночасно з матеріалами зростають витрати на енергію й логістику, а також вартість робочої сили. Це підвищує собівартість будівництва і змушує забудовників переглядати закупівельні стратегії та переписувати контракти.

За даними НІСД, у першому кварталі 2026 року виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей скоротилося на 20,5% у річному вимірі, матеріалів із глини - на 9,3%, скла - на 7,7%. Для проєктів це означає не лише вищу ціну, а й ризики фізичної доступності матеріалів, коли їх може просто не вистачити.

Додають невизначеності дефіцит кваліфікованих кадрів, валютні коливання, пошкоджені виробничі потужності та нестабільність постачання. Через це планування будівництва і його завершення у визначені терміни ускладнюється.

Що це означає для тих, хто планує ремонт

Тим, хто зібрався будуватися чи робити ремонт, фахівці радять закладати в бюджет запас на подорожчання матеріалів і не відкладати закупівлю базових позицій. Найшвидше дорожчають арматура і бетон, тому саме їх варто купувати або фіксувати ціну в договорі заздалегідь.

Деякі девелопери наполягають, що економічні зміни не мають знижувати якість. У компанії Avalon це сформулювали просто: економічні умови можуть змінюватися, але стандарт продукту, обіцяний клієнту, не повинен змінюватися разом із ними.

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