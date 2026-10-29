Суд підтвердив: рекомендація цивільного лікаря не замінює огляду у військового медика. Розповідаємо, як законно оформити направлення на лікування в цивільній лікарні.

Військовослужбовці не можуть самостійно обирати цивільну лікарню для операції. Кіровоградський окружний адміністративний суд визнав законними дії командування, яке відмовило бійцю у направленні до стаціонару і вимагало повернутися в частину. Судді підкреслили: рекомендації цивільних медиків не замінюють огляду у військового лікаря.

Про це повідомляє «Судебно-юридическая газета», передає Новини.LIVE.

Що сталося

Історія почалася після мобілізації чоловіка в січні 2025 року. Уже в лютому він переніс операцію в Чернігівській обласній лікарні, після чого військово-лікарська комісія відправила його в медичну відпустку. Навесні боєць проходив реабілітацію в одному з медцентрів Кропивницького, і 16 червня 2025 року його виписали.

Того ж дня нейрохірург «Обласної клінічної травматологічної лікарні» оглянув пацієнта і порадив зробити ще одну операцію саме на їхній базі. Спираючись на цей консультативний висновок, військовослужбовець почав вимагати офіційне направлення. Останній такий рапорт його адвокат надіслала поштою 27 червня.

Однак командування звернуло увагу, що офіційна відпустка солдата закінчилася ще 9 червня. До підрозділу він так і не прибув, тому з 10 червня значився в списках осіб, які самовільно покинули частину. На рапорт адвоката командування відповіло, що для вирішення питання про лікування необхідно фізично повернутися на службу.

Чи може військовий обрати лікарню самостійно

Військовослужбовець не погодився з вимогою командира. Він аргументував це тим, що в медпункті частини немає нейрохірургів і спеціального обладнання.

За статтею 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців», військовим дозволено лікуватися в муніципальних і державних закладах. Це стосується невідкладних випадків або ситуацій, коли військові госпіталі не мають необхідних умов. Але це право не означає, що можна вільно обирати клініку за власним бажанням, ігноруючи керівництво.

Як законно оформити направлення на лікування

Судді підкреслили, що правильний порядок дій такий:

військовослужбовець самостійно повертається в свою частину;

проходить огляд у лікаря медичного пункту підрозділу;

військовий лікар фіксує стан здоров'я і виписує офіційне направлення в цивільну лікарню;

на підставі цього висновку командування видає наказ про виїзд на лікування.

У випадку цього чоловіка довідка від цивільного нейрохірурга мала виключно рекомендаційний характер. Вона підтверджує необхідність операції, але не має юридичної сили для автоматичного направлення військовослужбовця до обраного медичного закладу. Оскільки солдат не з'явився в розташування частини і не пройшов огляд у штатного медика, суд визнав, що командир діяв цілком правомірно.

У «Судебно-юридической газете» нагадують: військових після госпіталю з серйозними ушкодженнями хребта чи іншими захворюваннями можуть відправити на фронт, поки за документами вони вважаються здоровими. Усна відмова виконувати наказ загрожує кримінальною статтею за непокору, тому єдиний законний спосіб залишитися на лікуванні - це вимагати повторного проходження ВЛК.