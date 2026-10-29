В Україні діє державна програма безоплатного лікування та протезування зубів для військових і ветеранів. Розповідаємо, хто має право на допомогу, які суми покриває держава та куди звертатися.

Безкоштовна стоматологічна допомога для військових після полону — це реальна можливість відновити зуби, втрачені чи пошкоджені в російському полоні. Втрачені та зламані зуби, постійний біль, проблеми з жуванням і мовленням — із такими наслідками можуть повертатися українські захисники. Щоб відновити зуби, іноді потрібні місяці лікування та сотні тисяч гривень.

В Україні з 2024 року діє державна програма безоплатного лікування та протезування зубів для військовослужбовців і ветеранів. Допомогу можуть отримати й люди, які пережили полон. Для цього потрібно звернутися до медичного закладу, який має відповідний договір із Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

Програма вже допомогла десяткам тисяч людей. За даними Міністерства охорони здоров’я, лише за перші шість місяців 2026 року стоматологічні послуги отримали понад 87 тисяч українців. Серед них були військові, ветерани, звільнені з полону та інші категорії пацієнтів, які мають право на таку допомогу.

Однак держава встановила обмеження на суму, яку може оплатити за одного пацієнта. На планове лікування зубів передбачено до 24 952 гривень, а на зубопротезування — до 34 966 гривень. Ці кошти медичні заклади отримують за визначені програмою послуги, але їх може не вистачити на повне відновлення зубів після важких травм.

Після полону лікування часто проходить у кілька етапів. Спочатку лікарі обстежують пацієнта, усувають біль і запалення, лікують зуби, які ще можна врятувати. Потім готують ротову порожнину до протезування та відновлюють можливість нормально жувати. У складних випадках лікування може тривати місяцями.

Іноді пацієнту потрібні зубні імпланти, але державна програма не гарантує їх безкоштовного встановлення. За прикладами, які наводить керівниця медичного напряму Служби супроводу 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Ірина Гой, відновлення одного зуба з імплантом може коштувати понад 50 тисяч гривень, а складне лікування — перевищувати 200 тисяч гривень.

Щоб допомагати військовим у складних випадках, Служба супроводу бригади «Азов» створила ініціативу RE. До неї вже долучилися 25 приватних стоматологічних клінік по всій Україні. Проєкт використовує можливості державної програми та залучає партнерів, коли цього недостатньо для завершення лікування.

Є й інша проблема — психологічний стан людей, які пережили полон. Для частини з них стоматологічні процедури можуть бути важким випробуванням через пережиті травматичні події. Тому під час лікування важливо враховувати не лише стан зубів, а й потребу людини в психологічній підтримці.

Як оформити безкоштовну стоматологічну допомогу

Щоб отримати безоплатне лікування чи протезування зубів, військовому або ветерану потрібно звернутися до медичного закладу, який уклав договір із НСЗУ за відповідним пакетом послуг. Перелік таких закладів можна знайти на сайті Національної служби здоров’я України або уточнити за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77.

Право на допомогу мають військовослужбовці, ветерани війни, а також особи, звільнені з полону. Під час звернення потрібно мати документи, що підтверджують статус, та електронне направлення від лікаря. Спосіб відновлення зубів лікар визначає після обстеження, враховуючи стан здоров’я людини та характер ушкоджень.

Раніше Politeka повідомляла, ФОП в Україні можна оформити онлайн: які документи потрібні.

Також Politeka повідомляла, пенсія у листопаді: хто ризикує втратити надбавки.