Пенсія у листопаді може зменшитися для українців, які втратять право на окремі доплати або не підтвердять необхідні дані.

Пенсія не зменшуватиметься автоматично в усіх громадян, однак певні зміни в житті можуть вплинути на розмір додаткових нарахувань.

Йдеться про вікові надбавки, виплати на утримання дітей, доплати за проживання в гірській місцевості, інвалідність і понаднормовий страховий стаж. Право на такі кошти залежить від конкретних обставин та виконання встановлених вимог.

Кому можуть припинити доплати

Надбавка за вік. Додаткові кошти передбачені для пенсіонерів після досягнення 70, 75 та 80 років. Їх нараховують автоматично, якщо виконані встановлені умови. Зокрема, щомісячна пенсія не повинна перевищувати визначений граничний розмір. У 2026 році він становить 10 340,35 гривні.

Доплата на утримання дітей. Пенсіонери, які мають на утриманні неповнолітніх дітей, за певних умов отримують додатково 150 гривень на місяць. Таку допомогу можуть припинити після досягнення дитиною 18 років або завершення навчання, якщо виплату призначили на відповідній підставі.

Надбавка за проживання в гірській місцевості. Для жителів населених пунктів із відповідним статусом передбачено підвищення на 20%. Після переїзду до іншої місцевості право на цю доплату можуть переглянути.

Виплати, пов’язані з інвалідністю. Якщо людина не пройде необхідне повторне оцінювання або зміняться обставини, від яких залежить призначення доплати, суму можуть переглянути.

Доплата за стаж. Неточності в документах про трудову діяльність також можуть стати підставою для перевірки правильності нарахувань.

Як не втратити додаткові гроші

Пенсіонерам варто перевіряти інформацію у своїй пенсійній справі та своєчасно повідомляти Пенсійний фонд України про зміни, які впливають на право отримувати надбавки. Зокрема, про працевлаштування, звільнення або зміну місця проживання потрібно повідомляти протягом 10 днів, якщо ці обставини мають значення для виплат.

Якщо через несвоєчасне повідомлення виникла переплата, ПФУ може вимагати повернення зайвих коштів. За передбачених законом умов для цього можуть утримувати до 20% щомісячної виплати.

Отже, передусім варто перевірити, чи залишаються чинними підстави для кожної доплати. Якщо суму зменшили або нарахування припинили, потрібно звернутися до Пенсійного фонду та з’ясувати причину.