Уряд планує збільшити видатки на житлові компенсації для ветеранів до 6,9 млрд грн у 2027 році. Розповідаємо, на кого розрахована програма та які ще житлові механізми доступні військовим.

Безкоштовне житло для військових залишається однією з найгостріших тем, і в проєкті державного бюджету на 2027 рік на житлові компенсації для ветеранів передбачено 6,9 млрд грн. Про це в ефірі «Новини.LIVE» повідомив міністр у справах ветеранів Віталій Кім.

Для порівняння: у 2026 році на відповідні виплати закладено 5,7 млрд грн. За оцінками відомства, цього фінансування вистачить для забезпечення житлом приблизно двох тисяч родин. Заплановане збільшення на 1,2 млрд грн має розширити можливості підтримки, однак кількість сімей, які зможуть скористатися компенсаціями наступного року, поки не визначена.

Кому передбачені виплати

Програма житлових компенсацій розрахована насамперед на ветеранів з інвалідністю I та II груп. Вона не передбачає автоматичного надання грошей усім учасникам бойових дій — це принципова умова, про яку варто пам'ятати.

Оскільки фінансування закладене лише у проєкт держбюджету на 2027 рік, остаточний обсяг коштів залежатиме від його ухвалення Верховною Радою. Тобто заявлені 6,9 млрд грн — це план, який ще має пройти бюджетний процес.

Житлові ваучери по 2 млн грн

Поряд із грошовими компенсаціями держава реалізує програму житлових ваучерів номіналом 2 млн грн, яка підтримує визначені категорії ветеранів та внутрішньо переміщених осіб. За словами міністра, спеціальні комісії вже погодили понад 33 тисячі заявок. Із них 3296 заявок на загальну суму 6,6 млрд грн передано на етап бронювання ваучерів.

Важливо розуміти: погодження заявки або бронювання ваучера ще не означає фактичного придбання житла. Це проміжний етап, після якого людина має знайти та оформити нерухомість.

Пільгова іпотека для військових

Окремим інструментом залишається державна іпотечна програма «єОселя». Після зміни умов кредитування понад 400 ветеранів упродовж трьох місяців отримали іпотечні кредити за ставкою 3% річних. Різницю між пільговою та базовою ставками компенсує держава.

Міністерство також працює над запуском нової програми житлового кредитування спільно з Банком розвитку Ради Європи. Її попередній бюджет становить 60 млн євро, а старт запланований на перший квартал 2027 року. Конкретні умови кредитування, вимоги до позичальників та процедура подання заявок мають бути визначені до її запуску.

Як дізнатися, чи належите ви до категорій отримувачів

Щоб зрозуміти, на яку житлову підтримку можна претендувати, ветеранам і їхнім родинам варто насамперед звернутися до найближчого відділення Міністерства у справах ветеранів або перевірити статус через офіційні сервіси. Компенсації за придбання житла призначені передусім для ветеранів з інвалідністю I та II груп, тоді як пільгова іпотека «єОселя» доступна ширшому колу захисників і захисниць.

Окремо відомство визнає низький попит на компенсацію оренди житла — серед причин називають складність оформлення документів і необхідність належного підтвердження орендних відносин. Тому перед поданням заявки варто насамперед уточнити перелік необхідних документів.

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