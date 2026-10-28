Правительство планирует увеличить расходы на жилищные компенсации для ветеранов до 6,9 млрд грн в 2027 году. Рассказываем, на кого рассчитана программа и какие ещё жилищные механизмы доступны военным.

Бесплатное жильё для военных остаётся одной из самых острых тем, и в проекте государственного бюджета на 2027 год на жилищные компенсации для ветеранов предусмотрено 6,9 млрд грн. Об этом в эфире «Новини.LIVE» сообщил министр по делам ветеранов Виталий Ким.

Для сравнения: в 2026 году на соответствующие выплаты заложено 5,7 млрд грн. По оценкам ведомства, этого финансирования хватит для обеспечения жильём примерно двух тысяч семей. Запланированное увеличение на 1,2 млрд грн должно расширить возможности поддержки, однако количество семей, которые смогут воспользоваться компенсациями в следующем году, пока не определено.

Кому предусмотрены выплаты

Программа жилищных компенсаций рассчитана прежде всего на ветеранов с инвалидностью I и II групп. Она не предусматривает автоматического предоставления денег всем участникам боевых действий — это принципиальное условие, о котором стоит помнить.

Поскольку финансирование заложено лишь в проект госбюджета на 2027 год, окончательный объём средств будет зависеть от его принятия Верховной Радой. То есть заявленные 6,9 млрд грн — это план, который ещё должен пройти бюджетный процесс.

Жилищные ваучеры по 2 млн грн

Наряду с денежными компенсациями государство реализует программу жилищных ваучеров номиналом 2 млн грн, которая поддерживает определённые категории ветеранов и внутренне перемещённых лиц. По словам министра, специальные комиссии уже согласовали более 33 тысяч заявок. Из них 3296 заявок на общую сумму 6,6 млрд грн передано на этап бронирования ваучеров.

Важно понимать: согласование заявки или бронирование ваучера ещё не означает фактического приобретения жилья. Это промежуточный этап, после которого человек должен найти и оформить недвижимость.

Льготная ипотека для военных

Отдельным инструментом остаётся государственная ипотечная программа «єОселя». После изменения условий кредитования более 400 ветеранов в течение трёх месяцев получили ипотечные кредиты по ставке 3% годовых. Разницу между льготной и базовой ставками компенсирует государство.

Министерство также работает над запуском новой программы жилищного кредитования совместно с Банком развития Совета Европы. Её предварительный бюджет составляет 60 млн евро, а старт запланирован на первый квартал 2027 года. Конкретные условия кредитования, требования к заёмщикам и процедура подачи заявок должны быть определены до её запуска.

Как узнать, относитесь ли вы к категориям получателей

Чтобы понять, на какую жилищную поддержку можно претендовать, ветеранам и их семьям стоит прежде всего обратиться в ближайшее отделение Министерства по делам ветеранов или проверить статус через официальные сервисы. Компенсации за приобретение жилья предназначены прежде всего для ветеранов с инвалидностью I и II групп, тогда как льготная ипотека «єОселя» доступна более широкому кругу защитников и защитниц.

Отдельно ведомство признаёт низкий спрос на компенсацию аренды жилья — среди причин называют сложность оформления документов и необходимость надлежащего подтверждения арендных отношений. Поэтому перед подачей заявки стоит прежде всего уточнить перечень необходимых документов.

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