Прием заявок на государственную помощь «Пакунок школяра» завершается 1 ноября. Родители первоклассников могут оформить 5000 грн онлайн или в сервисном центре ПФУ.

Денежная помощь для семей с детьми в Украине в этом году стала доступнее и для родителей первоклассников: государственная программа «Пакунок школяра» предусматривает единовременную выплату 5000 грн. Однако время подачи заявок подходит к концу — последний день приема документов выпадает на 1 ноября.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики. По состоянию на 27 октября украинцы подали более 202 тысяч заявок, почти 194 тысячи из которых уже одобрили.

Кто имеет право на «Пакунок школяра»

«Пакунок школяра» — это единовременная государственная помощь в размере 5000 грн для семей, чьи дети в этом году пошли в первый класс украинской школы. По данным Министерства образования и науки, в этом году первоклассниками стали более 241 тысячи детей.

«Если ваш ребенок в этом году пошел в первый класс — не упустите возможность получить государственную помощь. Подать заявку можно до 1 ноября», — отметили в Минсоцполитики.

Как оформить выплату

Оформить выплату можно двумя способами — онлайн через приложение «Дія» или лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Чтобы подать заявку через «Дію», нужно открыть раздел «Сервисы», перейти в «Помощь от государства», выбрать «Пакунок школяра», выбрать ребенка, на которого оформляется помощь, выбрать или открыть «Дія.Картку», проверить данные и подписать заявку Дія.Подписью.

Для оформления помощи онлайн необходимо иметь в приложении «Дія» ID-карту или заграничный паспорт, а также верифицированный регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

На что можно потратить деньги

5000 грн в рамках программы предназначены для приобретения необходимых для учебы вещей — канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви. Помощь является целевой, поэтому рассчитаться ею можно только в торговых точках, платежные терминалы которых имеют один из 30 разрешенных MCC-кодов.

Среди основных — детская одежда, одежда для всей семьи, магазины обуви, канцелярские товары, книжные магазины, а также книги и периодические издания.

Помощь зачисляют на «Дія.Картку» или другой счет, открытый в банке. Использовать средства можно в течение 180 дней после их начисления. Рассчитываться выплатой можно как в офлайн-, так и в онлайн-магазинах, однако только безналично, подчеркнули в Минсоцполитики.

Ранее Politeka сообщала, денежная помощь в Харьковской области: кто из переселенцев может получить выплаты.