В ноябре доллар на наличном рынке может колебаться в пределах 44,8–45,5 гривны, а евро — 50–53 гривны. Эксперт прогнозирует рост спроса на валюту, но без реального дефицита.

Курс доллара осенью остаётся темой номер один для украинцев, которые следят за ценами в обменниках. Накануне ноября банкиры дали прогноз, в каких пределах будет держаться валюта, и предупредили, почему спрос на неё может вырасти.

О перспективах курса доллара в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой. По его мнению, ноябрь может принести больше эмоций, чем реальных изменений курса.

Каким будет курс в ноябре

По прогнозу эксперта, в течение месяца валюта будет находиться в таких пределах: доллар — 44,8–45,5 гривны, а евро — 50–53 гривны. То есть существенных курсовых скачков с текущих отметок не ожидается, а сам рынок останется под контролем Национального банка Украины.

Лесовой подчеркнул: даже если часть граждан бросится в обменники, системного дефицита наличной валюты он не прогнозирует. В отдельных местах обменники могут чаще обновлять ценники или расширять разницу между покупкой и продажей, однако наличный рынок будет ориентироваться на межбанк.

Почему вырастет спрос на валюту

Главный двигатель будущего ажиотажа — психологический. Постоянные угрозы новых атак, опасения отключений света и общая неопределённость подталкивают людей покупать валюту «про запас» или переживать из-за подорожания товаров.

«Страх иногда работает как ускоритель: люди принимают решения не потому, что курс уже изменился, а потому, что боятся возможных изменений. Однако не стоит путать повышенный спрос с реальной нехваткой валюты», — объясняет банкир.

Среди экономических причин давления на гривну эксперт называет инфляцию и последствия обстрелов. В сентябре цены выросли на 2,1%, а в октябре ожидается дополнительный рост на 1,7–2%, что выведет годовую инфляцию на уровень около 10,9–11,2%.

Что удержит курс от падения

Главным стабилизатором останется Нацбанк, который будет продавать валюту из своих резервов, гася избыточный спрос. На начало октября международные резервы НБУ составляли 47,1 млрд долларов — этого хватает примерно на четыре месяца импорта.

До конца года Украина ожидает ещё около 27 млрд долларов международной помощи. Поэтому при наличии резервов, поддержки партнёров и действий НБУ ноябрь рискует пройти без стремительной девальвации гривны.

Где и когда выгоднее менять валюту

Тем, кто планирует обмен, банкиры советуют не поддаваться панике и не покупать доллар в пиковые моменты ажиотажа. Поскольку разница между курсом покупки и продажи в обменниках может временно расширяться, выгоднее сравнивать ценники в нескольких точках и ориентироваться на курс межбанка, а не на самые высокие объявленные цифры.

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