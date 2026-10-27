Сбербанк повысит стоимость обслуживания неактивных текущих счетов без платежной карты до 150 гривен.

Об этом в пресс-службе финучреждения.

Новые условия утвердил продуктовый комитет банка. Они касаются конкретной категории счетов, а не всех клиентов.

Новый тариф распространяется на текущие счета, к которым не привязана платежная карта и которые владельцы длительное время не используют.

Например, человек мог открыть счет для разового перевода, получения средств или проведения отдельного платежа. Впоследствии потребность в нем исчезла, но официально счет так и не закрыли.

В такой ситуации банк продолжает обслуживать открытый счет. Именно для неактивных счетов без карты с 1 ноября будет действовать тариф в размере 150 грн.

В то же время в сообщении финансового учреждения не уточнили, сколько времени счет должен оставаться без операций, чтобы его признали неактивным. Также не указано, как часто будут взиматься комиссии.





Коснутся ли изменения пенсионных и зарплатных карт

Нет, объявленное повышение не означает, что все держатели карт будут автоматически платить 150 гривен. Новый тариф касается именно текущих счетов без платежной карты.

Для зарплатных, пенсионных и других карточных счетов предусмотрены особые условия обслуживания. Поэтому клиентам следует проверять тарифы, применяемые именно к их продукту.

Что следует сделать клиентам

Сбербанк рекомендует клиентам обратить внимание на счета, которыми они давно не пользуются. Прежде всего следует проверить, остались ли открытыми счета без карты, созданные для отдельных операций.

Если такой счет больше не требуется, можно обратиться в банк и уточнить порядок его закрытия. Если же он и дальше необходим, стоит спросить у специалистов, при каких условиях счет считается активным.

Таким образом, новшество не касается всех клиентов банка. Однако владельцам неиспользуемых текущих счетов без карты следует заранее выяснить, будет ли на них распространяться новая плата.