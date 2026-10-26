Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 27 октября по 2 ноября обещает облачную, относительно спокойную погоду без резких перепадов: максимум днём поднимется до +12°, а минимум днём опустится до +9°.

Осенняя прохлада в Киевской области не отступает, и новая неделя, с 27 октября по 2 ноября, принесёт жителям региона преимущественно облачную погоду с прояснениями и без существенных температурных скачков.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут держаться в пределах от +9° до +12°, а ночные — от +5° до +10°.

Во вторник, 27 октября, воздух днём прогреется до +12°, ночью — до +10°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В среду, 28 октября, столбики термометров днём поднимутся до +11°, а ночью опустятся до +6°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В четверг, 29 октября, днём ожидается +12°, ночью — +6°. Облачность с прояснениями сохранится, осадков не будет.

В пятницу, 30 октября, температура днём удержится на отметке +11°, а ночью опустится до самой низкой за неделю отметки +5°. Небо облачное с прояснениями, без осадков.

В субботу, 31 октября, днём потеплеет до +11°, ночью будет +7°. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 1 ноября, днём ожидается +9° — самый прохладный день недели, ночью +8°. Облачно с прояснениями, и именно в этот день синоптики прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 2 ноября, дневная температура останется на уровне +9°, ночная — +8°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Итак, теплее всего в Киевской области будет в начале недели, во вторник, 27 октября, когда воздух прогреется до +12°. Самым прохладным ожидается воскресенье, 1 ноября, когда максимум составит лишь +9°. Общий перепад температур за неделю небольшой — всего 3°, а единственный день с возможными осадками — воскресенье, 1 ноября.

Поскольку неделя обещает быть облачной и с возможными осадками в воскресенье, жителям региона стоит иметь при себе зонт 1 ноября и быть внимательнее за рулём из-за влажной дороги. В остальные дни погода будет оставаться стабильной, поэтому существенных предостережений по одежде или планированию дел нет — достаточно одеваться соответственно прохладной осенней погоде.

Ранее Politeka сообщала, киевскую область накроют дожди и резкое похолодание: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 25 по 31 октября.

Также Politeka сообщала, киевскую область накроет похолодание с дождями: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 24 по 30 октября.

Как сообщала Politeka, синоптики предупредили о дождях с похолоданием: прогноз погоды на неделю в Киевской области.