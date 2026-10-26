Украинцы могут продать определенные монеты по очень привлекательным ценам; обычно достаточно наткнуться на копейки, которые имели ограниченный тираж, или при их чекане допустили какую-то ошибку.

Монеты, которые можно дорого продать, не обязательно должны быть слишком стары или выполнены из ценного металла.

Как информирует ресурс "Монеты-ягодки", в Украине монеты номиналом в 1 копейку могут стоить немалое количество денег. Коллекционеры готовы заплатить за некоторые редкие варианты этих монет более 10 тысяч гривен, а иногда и больше. Некоторые из монет 1 копейка 1992 и 1996 годов могут принести их владельцам значительные суммы.

В частности, монета 1992, разновидности 1.35АА, с характерными чертами, такими как ступенчатая верхушка правого верхнего листа и маленькие ягоды, может стоить более 11 000 гривен. Другая монета 1992 разновидности 1.11АЕ, отличающаяся округлой верхушкой листа и крупными ягодами, оценивается от 4 000 до 14 000 гривен на специализированных аукционах.

Не менее интересны и монеты 1996 года. В частности, копейка разновидности 1БА с крупными ягодами может быть продана за 1300-2000 гривен, а 1БВ с маленькими ягодами – за 2500-3000 гривен. Стоит отметить, что попадавшие в обращение монеты обычно имеют меньшую ценность по сравнению с теми, что являются частью наборов Национального банка Украины.

Коллекционеры также охотятся за другими монетами, например, 10-копеечными. Монета 1992 разновидности 2.21ВАк может быть продана за 10 000-18 000 гривен.