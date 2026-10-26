С 1 ноября 2026 года тариф на электроэнергию для населения останется на уровне 4,32 грн за кВт·ч — правительство продлило действие специальных обязательств до 30 апреля 2027 года. В то же время итоговая сумма в платежке будет зависеть от объема потребления и наличия льготного или двухзонного счетчика.

Коммуналка с ноября в Украине останется без резкого скачка цен: правительство сохранило действующий тариф на электроэнергию для бытовых потребителей, а поставщики газа зафиксировали стоимость «голубого топлива» до конца отопительного сезона.

С 1 ноября 2026 года украинцы будут платить за электроэнергию по прежней цене — 4,32 грн за 1 кВт·ч. Кабинет Министров продлил действие специальных обязательств (ПСО) на рынке электроэнергии, которые должны были завершиться 31 октября, еще на шесть месяцев — до 30 апреля 2027 года включительно. Об этом 8 октября сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Сколько будет стоить электроэнергия в отопительный сезон

Тариф 4,32 грн за кВт·ч действует одинаково для всех бытовых потребителей, использующих электроприборы для бытовых нужд, а также для владельцев двухзонных счетчиков в дневной период. Ночью — с 23:00 до 07:00 — такие потребители платят вдвое меньше, а именно 2,16 грн за кВт·ч. То есть перенос энергоемких процессов на ночное время позволяет реально уменьшить счет.

Отдельно сохранен льготный тариф для домохозяйств с электроотоплением. Он составляет 2,64 грн за кВт·ч и действует с 1 октября по 30 апреля, однако лишь в пределах месячного лимита до 2 000 кВт·ч включительно. Все, что потреблено сверх этого объема, оплачивается по стандартной цене 4,32 грн за кВт·ч. Воспользоваться льготой могут владельцы жилья, оборудованного электроотоплением, а также жители негазифицированных многоквартирных домов без централизованного или автономного теплоснабжения на других энергоносителях.

Газ и вода: каких цен ждать

Для клиентов «Нафтогаза», находящихся на тарифном плане «Фиксированный», стоимость газа остается 7,96 грн за кубометр с НДС. Этот тариф закреплен на период с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года, поэтому старт отопительного сезона не вызовет удорожания единицы топлива. Другие частные газопоставщики вправе устанавливать собственные цены в рамках законодательства.

Впрочем, итоговые расходы на газ зимой будут зависеть от объема потребления. При фиксированной цене 7,96 грн за кубометр ориентировочные суммы выглядят так: 10 кубометров — 79,60 грн, 50 кубометров — 398 грн, 100 кубометров — 796 грн, 150 кубометров — 1 194 грн, 200 кубометров — 1 592 грн. Семья, использующая газ только для плиты, платит в разы меньше тех, кто отапливает жилье газовым котлом.

Единого тарифа на холодную воду в Украине нет — стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения устанавливают отдельно для каждого предприятия. Поэтому с 1 ноября потребителям стоит ориентироваться на действующие тарифы своего местного водоканала, а информацию о них искать на официальном сайте поставщика или органа местной власти.

Как правильно оплачивать счета

За потребленный газ необходимо платить ежемесячно до 25-го числа за предыдущий период. Например, счет за ноябрь следует закрыть до 25 декабря 2026 года. Чтобы избежать задолженностей и ошибочных начислений, важно своевременно передавать показания счетчика — ежемесячно с 1-го по 5-е число. Если данные не предоставить вовремя, объем потребления определят по средним расчетным нормам, что может привести к расхождениям в платежках.

Получатели жилищных субсидий и государственных льгот продолжают обслуживаться по фиксированному тарифу, а наличие плана «Фиксированный» никоим образом не лишает права на социальную помощь. Итоговый размер субсидии рассчитывают по стандартной процедуре на основе доходов семьи, ее состава и действующих социальных нормативов.

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